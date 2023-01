Die antike Welt in Comics

Frank Schmolke aus Indersdorf illustriert Ausstellung in Archäologischer Staatssammlung

Die Archäologische Staatssammlung München wird 2024 wiedereröffnet, und mit ihr halten neben archäologischen Objekten auch Comics Einzug in das Gebäude an der Lerchenfeldstraße in München. Der Künstler Frank Schmolke, der in Indersdorf lebt und arbeitet, illustriert die neue Dauerausstellung.

Indersdorf/München – Das Konzept ist völlig neu: Die antike Welt wird in sogenannten Graphic Novels, als längere, abgeschlossene Bildgeschichten dargestellt. Der bekannte Comic-Künstler hat nun vorab die Tür zu seinem Atelier in Indersdorf geöffnet und zusammen mit dem Direktor der Archäologischen Staatssammlung, Professor Dr. Rupert Gebhard, Einblicke in die Entstehung, das Konzept und die Zeichnungen gewährt.

Die Kombination Wissenschaft und Comics ist nicht alltäglich, schon gar nicht in Verbindung mit der Archäologie. Mitten im Entwicklungsprozess gaben die beiden Herren im Rahmen einer Pressekonferenz nun die Möglichkeit, eine erste Vorstellung davon zu bekommen, wie ihr Ausstellungskonzept aussehen wird. Dessen Idee: Anders als früher, als man Museen meist chronologisch anordnete, erfolgt die Raumaufteilung nun nach Themen.

Ein Teil davon werden die Illustrationen von Frank Schmolke sein, die wie ein roter Faden durch das Thema führen. Es gibt dabei eine Identifikationsfigur für die Besucher – sozusagen ein Zeitreisender – die alle Bilder zusammenfügen wird.

Frank Schmolke präsentiert einen Einblick in den Schaffensprozess seines „Herzprojekts“, wie er es nennt. „Ich wollte unbedingt analog zeichnen“, da man gewisse Striche digital zwar simulieren kann, „aber für mich ist es so stimmiger“, da in den Originalen „das Alte“ authentisch dargestellt werden soll. Für eine Szene braucht Schmolke „sieben bis zehn Tage, wenn ich Gas gebe“.

Schmolke wird bis etwa Mai an den Bildern arbeiten und sich in enger Abstimmung mit den wissenschaftlichen Abteilungen Themen aus der Vorgeschichte, Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit, Mittelmeersammlung und Numismatik widmen.

Aktuell hat er bereits eine große „Schlachtenszene“ gezeichnet und ein Triptychon mit einer frühmittelalterlichen Bestattungsszene. Über die sozialen Medien wollen der Künstler und die Archäologische Staatssammlung gemeinsam alle paar Wochen Einblicke ermöglichen: Interessierte sollen so bereits im Vorfeld der Eröffnung eine kleine Vorstellung von dem erhalten, was sie künftig erwartet.