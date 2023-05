Die Indersdorfer sind wieder in Feierlaune: Impressionen vom ersten Volksfest-Wochenende

1 / 12

Rund 35 Vereine sind beim Festumzug zum Indersdorfer Volksfest mitmarschiert. Nach zwei Schlägen hieß es „O‘zapft is!“ Beim Eröffnungstag war das Festzelt voll besetzt. Die Stimmung am ersten Wochenende war super, auch beim Seniorennachmittag am Samstag war das Zelt gut gefüllt. Die Kinder und Jugend erfreut sich derweil an rasanten Fahrten und allerlei Leckereien. © Höltl/Habschied