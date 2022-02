Die Kreuzung wird nun doch entschärft

Von: Christiane Breitenberger

Hier ist künftig nur noch Tempo 60 erlaubt: Die Kreuzung mit Abzweigungen nach Indersdorf und Glonn (unten) soll sicherer werden. © Gemeinde

Die Kreuzung mit Abzweigungen nach Indersdorf und Glonn bereitet der CSU Sorgen. Nachdem die Behörden einem Kreisverkehr eine Absage erteilt hatten, tut sich nun doch etwas für mehr Sicherheit.

Indersdorf – Am Ende ist es für Jörg Westermair nun doch eine gute Nachricht. Die Kreuzung mit Abzweigungen nach Indersdorf und Glonn soll nun doch sicherer werden, wenn auch anders, als es sich der CSU-Gemeinderat vorgestellt hatte. Künftig dürfen Autofahrer an dieser Stelle nicht mehr mit Tempo 80 entlangfahren, sondern müssen auf Tempo 60 runterbremsen. Ein Teilsieg für Westermair.

Der CSU-Mann hatte im Namen seiner Fraktion im November 2020 einen Antrag auf einen Kreisverkehr an der Kreuzung gestellt. Auch wenn der Antrag von der Mehrheit seiner Gemeinderatskollegen unterstützt wurde – am Ende scheiterte es an der Einschätzung des Staatlichen Bauamts Freising. Ein Kreisverkehr sei an der Stelle nicht nötig.

Das Staatliche Bauamt Freising sieht die Kreuzung nicht als Unfallschwerpunkt. Die Behörde informierte sich 2021 bei der Unfallkommission und dem Tiefbauamt des Landkreises – das Ergebnis teilte sie den Räten im Juni mit: „Wie an fast jeder Einmündung oder Kreuzung im Straßennetz“, so das Staatliche Bauamt, ereigneten sich an dieser Stelle im Zeitraum von Anfang 2016 bis Anfang 2021 acht Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Sieben Mal davon leicht, einmal schwer. „Es handelt sich jedoch um keinen Unfallhäufungspunkt“, betont das Staatliche Bauamt. Andere Projekte im Landkreis, „welche tatsächliche Unfallhäufungspunkte betreffen, haben Priorität und werden daher vorrangig behandelt“, lautete die Stellungnahme. Ein Beispiel: Die Unfallkreuzung im Landkreis schlechthin, die Indersdorfer Gabel am Assenhauser Berg, wird noch in diesem Jahr eine Ampel bekommen.

Auch wenn die zuständigen Behörden die Kreuzung mit Abzweigungen nach Indersdorf und Glonn nicht als Unfallhäufungspunkt beurteilten, wollten die Indersdorfer Gemeinderäte diese Stelle sicherer machen. Im November unterstützte eine Mehrheit von 16 zu neun Stimmen den Antrag der CSU auf einen Kreisverkehr. Gerade während der Umbauphase des Marktplatzes hatte es an dieser Stelle häufig gekracht. Die Stimmung in der Juni-Sitzung war dementsprechend gedämpft.

Doch Bürgermeister Franz Obesser hatte in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch nun gute Nachrichten für die Gemeinderäte dabei: Es gab einen Vor-Ort-Termin mit den Verkehrsexperten, das Ergebnis: Das Tempo soll an dieser Stelle von 80 auf 60 reduziert werden. Das hatten Jörg Westermair bereits im November 2020 und im Juni 2021 dann auch Indersdorfs Vizebürgermeister Peter Keller (FW) ebenfalls vorgeschlagen.

Westermair begrüßt die Maßnahme, wie er am Donnerstag auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten sagt: „Jeder Schritt, der die Kreuzung sicherer macht, ist ein richtiger.“ Zufrieden ist er allerdings noch nicht. „Das Grundproblem nicht gelöst.“ Die gefährlichen Situationen, wenn Autofahrer nach links Richtung Marktplatz abbiegen wollen und dann von links überholt werden, würden „nach wie vor bestehen“. Zudem befürchtet Westermair, wenn irgendwann der Schwerlastverkehr nicht mehr über den Marktplatz fahren soll, werde sich die Problematik wieder verschärfen. „Wir werden die Situation beobachten“, erklärte Westermair. Auch wenn der „Kreisverkehr ein Wunschszenario wäre“, sei die Maßnahme der Temporeduzierung „durchaus zu begrüßen“.

Die Maßnahme soll schnell umgesetzt werden. Geschäftsleiter im Rathaus, Klaus Mayershofer, sagte gestern: „Wir gehen davon aus, dass die Beschilderung in den nächsten Tagen vom Straßenbauamt dort ausgetauscht wird.“