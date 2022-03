Die Zeit der Schlaglöcher ist bald vorbei - Gemeinde wird Weg zwischen Gymnasium und Sportplatz herrichten

Hier ist mehr als nur Slalomfahren angesagt: der Weg zwischen dem Sportplatz und dem Gymnasium (links im Bild) ist mit tiefen Schlaglöchern übersät. © josef ostermair

Wer schon mal bei Regen auf dem Weg zwischen Sportplatz und Gymnasium geradelt ist, weiß, warum sich viele so über ihn aufregen – also über den Weg, nicht den Regen.

Indersdorf – Der Weg ist kein offizieller Radweg, er ist in einem katastrophalen Zustand. Er „weise ständig tiefe Schlaglöcher auf“, so beschrieb es Bürgermeister Franz Obesser in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Doch Obesser hatte für alle Radfahrer gute Nachrichten dabei: Das mit den Schlaglöchern soll sich künftig ändern.

Der Weg sei in diesem schlechten Zustand, da er „durch fehlenden Baulastträger nicht in Ordnung gehalten wird“, so Obesser. Doch nun will die Gemeinde den Weg kaufen und ihn reparieren. „Die Marktgemeinde hat mit den Grundstückseigentümern über Ankauf der Flächen verhandelt. Der Grunderwerb konnte für fast alle Flächen gesichert werden, auf einer Fläche wurde mit dem Grundeigentümer die Herstellung und Nutzung der Fläche als Weg vereinbart“, teilte Obesser den Gemeinderäten erfreut mit. Das wird vor allem die vielen Schüler freuen, die den Weg nutzen.

Obesser dankte dem Elternbeirat und dem Gymnasium „für die Unterstützung in dieser Sache“. Die Gemeinde kümmere sich auch künftig um den Weg.

Indersdorfs Fahrradreferent Hubertus Schulz (Grüne) sprach in diesem Zug den Weg vom Gymnasium neben der Bahnlinie Richtung Arnbach an. Auch hier gebe es „viele Schlaglöcher“. Doch Obesser bat um Verständnis. „Wir haben 160 Kilometer Wege und Straßen, um die wir uns kümmern müssen, und geben uns Mühe, alles instand zu halten. Doch ich bitte um Nachsicht, dass wir nicht jedes Jahr die ganzen 160 Kilometer schaffen.“ Doch er betonte: „Wenn wir von großen Schäden wissen, kümmern wir uns drum.“

Der Weg zwischen Gymnasium und Sportplatz soll künftig mit einer wassergebundenen Tragschicht ausgestattet werden und bei jedem Wetter nutzbar sein.

CHRISTIANE BREITENBERGER