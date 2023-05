„Diesen Zusammenhalt gibt es nicht überall“

Von: Christiane Breitenberger

Die Stimmung im Festzelt war gerade bei den Veranstaltungen mit Partybands sehr ausgelassen und fröhlich. © Habschied

Auch wenn heuer kein optimales Volksfestwetter war: Schausteller und Festwirt sind absolut zufrieden mit der Indersdorfer Festwoche. Auch die Polizei spricht von einer friedlichen Veranstaltung.

Indersdorf – Der viele Regen hat es den Schaustellern am Indersdorfer Volksfest nicht gerade leicht gemacht – zwar nicht während der Festwoche, aber „dafür, was den Auf- und Abbau betrifft“, erzählt Schaustellersprecher Florian Diebold. Er ist mit seiner Familie und dem Autoscooter seit Jahrzehnten ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Indersdorfer Volksfests.

„Heuer hat eben alles etwas länger gedauert“, erzählt er. Der Indersdorfer Festplatz ist eine Wiese, wegen des Regens fuhren sich viele der schweren Maschinen immer wieder fest, andere Lkw mussten sie wieder rausziehen. Aber Diebold, der gestern bereits für das nächste Fest in Bayreuth aufbaute, lacht nur. „Wir kennen ja die Begebenheiten in Indersdorf und kommen natürlich trotzdem immer gerne.“ Die Indersdorfer und Gäste von auswärts haben es den Schaustellern aber gedankt: „Wir waren trotz des eher schlechten Wetters am ersten Wochenende sehr zufrieden mit den Besucherzahlen“, betont Florian Diebold. „Es war wieder ein sehr schönes Fest.“

Auch der Indersdorfer Bürgermeister Franz Obesser zollt den Volksfestverantwortlichen Respekt. „Ausgesprochenes Lob an Veranstalter, Festwirt und Schausteller, die bei diesen schwierigen Wetter-Bedingungen arbeiten mussten.“ In Indersdorf veranstaltet nicht die Gemeinde das Fest, Obesser ist trotzdem mehr als begeistert: „Es war ein super Fest mit ganz toller Stimmung!“

Sehr zufrieden war auch die Festwirtsfamilie Brandl mit dem zehntägigen Volksfest. Und auch wenn sie erst zum zweiten Mal am Volksfest vertreten war, „fühlen wir uns absolut angekommen. Wir gehören dazu“, betont Peter Brandl. Auch wenn die ersten vier Tage „alles andere wie richtiges Volksfestwetter war, sind wir mehr als zufrieden“, resümiert Brandl. Sein Zelt inklusive Biergarten fasst 2500 Leute, „bis auf Montag, Dienstag und am letzten Sonntag war das Zelt immer so gut wie voll“, freut sich der Festwirt. Extrem starke Tage seien der Tag vor dem Feiertag, der Vatertag sowie der Ois-Esasy-Abend gewesen.

An die Rekord-Besucherzahlen vom vergangenen Jahr konnten die Volksfestverantwortlichen heuer nicht ganz anknüpfen. „Aber es war nicht viel weniger los. Im letzten Jahr hatten wir noch den Corona-Bonus, die Leute waren ausgehungert und wollten feiern.“ Über genaue Absatzzahlen von Bier und Hendl will Brandl allerdings nicht reden. „Es ist auch noch nicht alles ausgewertet“, erklärt der Festwirt.

Vor allem Jüngere zog es heuer aufs Volksfest. „Auch wenn heuer im Vergleich zum letzten Jahr auch wieder mehr Ältere kamen, hatten die Jungen doch eher die Oberhand“, so Brandl. Er lobt die jüngere Generation: „Zu 99 Prozent haben sich alle super verhalten!“

Auch die Polizei ist zufrieden. „Im Verhältnis zum durchwegs hohen Besucheraufkommen kann aus polizeilicher Sicht von einer friedlichen Veranstaltung gesprochen werden“, so ein Sprecher der Dachauer Polizei. Trotzdem kam es mehrfach zu Beleidigungen und auch körperlichen Übergriffen gegen Polizeibeamte. Ein Polizeibeamter wurde hierbei nicht unerheblich verletzt, so der Polizeisprecher. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein junger Mann durch Schläge mit einem Maßkrug gegen seinen Kopf. Gegen den 18-jähriger Täter wird in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt (wir berichteten). Die Gesamtbilanz der Polizei fällt – wie bereits im vergangenen Jahr – jedoch positiv aus, das Fest verlief „weitestgehend zufriedenstellend“.

Festwirt Peter Brandl ist jedenfalls angetan von den Indersdorfer Festbesuchern: „Es ist etwas ganz Besonderes, wie hier zusammen gefeiert wird. Diesen Zusammenhalt gibt es nicht überall.“ Deshalb hofft die Festwirtsfamilie, „noch viele Jahre nach Indersdorf kommen zu dürfen“. Volkfestfreunde müssen aber nicht ein ganzes Jahr warten, um wieder in Brandls-Festzelt sitzen zu können: Anfang Juli ist er auch auf dem Karlsfelder Siederfest der Festwirt.