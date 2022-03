Ein Wirtshaus voller unfassbarer Geschichten: Das Gasthaus Doll in Ried

Von: Christiane Breitenberger

Frisch gezapft: Hans Doll hinterm Tresen. Sein Vater stellte den Stammgästen früher noch kleine Faßl auf den Tisch und zapfte sie dort an. © Christian Fischer

Ohne zwei starke Frauen würde es eines der beliebtesten Gasthäuser im Landkreis Dachau nicht geben. Und keine der verrückten Wetten oder Feiern, die sich dort ereigneten, wäre je passiert.

Ried – In einer Serie stellen die Dachauer Nachrichten die Geschichten der traditionellen Wirtshäuser im Landkreis vor. Heute: das Gasthaus Doll in Ried.

Es war eine richtige Schmarrn-Wette. Aber Josef Doll war sich einfach nicht zu schade dafür. Und so kam‘s, dass sich der frühere Wirt des Gasthauses Doll auf ein Pferd schwang und mir nichts, dir nichts, als wäre es die normalste Sache der Welt, zum Bäcker Pest nach Indersdorf ritt und Brezen und Semmeln kaufte. Die Stammgäste schauten nicht schlecht, der Wirt gewann die Wette. Viele solcher verrückter Anekdoten passierten im Laufe der Jahre im Gasthaus. Doch warum es die Gastwirtschaft Doll in Ried heute überhaupt gibt, ist eine lange Geschichte.

Prost! Wie sein Vater nimmt sich auch Wirt Hans Doll (M.) Zeit für seine Stammgäste. Hier stößt er mit Ferdinand Farle (l.) und Helmut Reischl (r.) an. © Fischer

Gasthaus Doll in Ried: Hier spielten sich unglaubliche Wetten ab

Da Wirt z’Riad. Für viele Menschen im Landkreis ist der Begriff und die damit verbundene Gastwirtschaft Doll in Ried eine Institution. Kein Wunder, gehört der Gasthof zu dem ältesten Wirtschaften im Landkreis Dachau. Doch ohne zwei gstandene Power-Frauen würde es die Wirtschaft, in der sich so viele unglaubliche Wetten, Feiern und Veranstaltungen abspielten, nicht geben. Heute führt Hans Doll (59) den Familienbetrieb in vierter Generation. Er sagt: „Jeder Mann, der irgendwann mal was zustande gebracht hat, hat eine starke Frau an seiner Seite gehabt.“ Doch von Anfang an – er und sein Bruder Sepp (66) erzählen die Geschichte des Gasthofs.

1875 eröffnete Johann Doll das Gasthaus

Der Uropa der beiden, Johann Doll, hatte 1868 eine Idee: Da damals die Postkutsche täglich von Röhrmoos nach Altomünster auch über Ried fuhr, dachte er sich: Auf dieser Strecke muss ein Gasthof her. Er kaufte den entsprechenden Grund, baute das Haus, das noch heute steht, und eröffnete 1875 das Gasthaus Doll mit einer kleinen Landwirtschaft. Johann Doll hatte zwei Frauen, Maria und Ursula, von denen jede neun Kinder gebar. Die erste Frau starb 1884 nach ihrem 9. Kind. Auch viele der Kinder starben früh, am Ende blieben nur acht übrig. Das Schicksal war hart zu den Dolls: Im Alter von 45 Jahren geriet Johann Doll als Bahnarbeiter am 27. Dezember 1892 unter einen Zug und starb.

G’mütlich ging’s zu – früher wie heute: Die Familien Wackerl, Sandmair und Deichl aus Ried sowie Familie Schilcher aus Karpfhofen hatten beim Wirt z’Riad eine gute Zeit. © Privat

Die Wirtschaft überlebte nur dank einer starken Frau

Die Wirtschaft überlebte nur dank Ursula Doll. 20 Jahre lang führte sie allein den Gasthof. „Und das, obwohl eine Frau damals eigentlich nichts wert war“, erzählt Sepp Doll. Sie baute ein Haus, einen Eiskeller. „Einfach eine starke Frau!“ Alle Doll-Kinder mussten damals in den Ersten Weltkrieg ziehen, erst später, als Jakob Doll, der Opa von Hans und Sepp Doll, wieder heimkehrte, heiratete er 1919 die Wirtstochter Rosina Schwarz aus Webling, die beiden bekamen fünf Kinder, darunter Josef, den Vater von Sepp und Hans Doll.

„Das bleibt so lang’, bis die Buam wieder z’ruck san vom Krieg!“,

Doch Rosina und Jakob starben früh, ihre Kinder waren erst Teenager. Auch jetzt war es wieder eine starke Frau, die dafür Sorge trug, dass die Wirtschaft in der Familie blieb. Denn: Auch die Kinder von Rosina und Jakob Doll mussten in den Krieg ziehen. Maria Kandler war damals Haushälterin in Ried. Sie war eine resolute Frau und verhinderte, dass ein Vormund den Hof während des Zweiten Weltkriegs verkaufte. Sie sagte immer: „Das bleibt so lang’, bis die Buam wieder z’ruck san vom Krieg!“, weiß Hans Doll von seinem Papa. Und weil Maria Kandler mit ihrem Einsatz ermöglichte, dass erst Josef und jetzt Hans Doll das Gasthaus führten und führen, bekam sie auch einen Platz im Familiengrab der Dolls.

Josef Doll kam verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg zurück

Josef Doll kam verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, Schulterschuss, Granatsplitter in Fuß und Kopf. Trotzdem fand er mit seiner Maria das große Glück, die beiden heirateten und übernahmen das Gasthaus.

Früher saß der Postbote so lange im Wirtshaus, dass die Leute zum Wirt kamen, um die Post abzuholen

Zu jeder richtigen Wirtschaft gehören auch die Anekdoten, die Geschichten, die heute kaum mehr einer glauben kann, der nicht dabei war.

Stammgast erzählt von der wilden Zeit in den 70er und 80er Jahre

Max Daschner (71) ist seit Jahrzehnten Stammgast in der Wirtschaft und erzählt gerne von den wilden Zeiten in den 70er und 80er Jahren. Damals, als jeden Tag die Wirtschaft voll war, mittags schon. Die Luft vom Zigaretten- und Zigarrenqualm so dick, dass man sie schneiden konnte. Damals, als der Postbote nach dem Mittagessen so lange im Wirtshaus saß, dass die Leute aus der Umgebung zum Wirt kamen, um ihre Post abzuholen. „Früher sind die Leute einfach bei uns sitzen geblieben“, erzählt Sepp Doll. Kaminkehrer, Mauer, Handwerker und eben auch der Postbote.

Wird im April abgerissen: Das Haus, in dem früher die Gaststätte untergebracht war. © Privat

Männer ketten Autos für Wette zusammen

Das waren noch die Zeiten, in denen die Bedienung nicht einzelne Halbe an den Tisch getragen hat, „damals haben wir uns immer gleich ganze Fassl auf den Tisch gestellt, die der Wirt dann für uns angezapft hat“, erzählt Max Daschner. Das waren auch die Zeiten, in denen die wildesten Wetten in der Wirtschaft liefen. Daschner erinnert sich an die zwei Mannsbilder, von denen jeder meinte, er hätte das stärkere Auto. Und wie’s eben so ist, wenn viel Testosteron und Bier zusammentreffen, kam schnell einer auf die Idee, mit den Autos ein Kräftemessen zu veranstalten. Der Wirt musste eine Eisenkette rausrücken, alle Gäste stürzten nach draußen, um sich das Spektakel anzuschauen. Die Männer ketteten die Autos hinten aneinander, und der, dessen Auto das andere wegziehen könnte, gewann die Wette.

Hier finden alle großen und kleinen Feste statt: im Gasthaus Doll in Ried © Fischer

Die Wette mit der Wildsau

Einmal gewann einer der Stammgäste bei einer Wette eine Wildsau. „Denen ist immer ein Blödsinn eingefallen“, weiß Sepp Doll. „Jeden Tag was Neues“. Aber Wirtin Maria war immer gutmütig. „Die Mama hat alles mitgemacht“, sagt Sepp Doll. Also hörte sie auch am Anfang geduldig zu, als ihr die Wettburschen erzählten, dass sie die Wildsau „draußen mit Kohle eingraben muss, damit sie richtig gut wird“. „Aber die Mama hat dann schon schnell kapiert, dass die nur gscheid daher reden, aber keine Ahnung haben“. Die Wildsau wurde also in der Küche zubereitet und plötzlich waren „brutal viele Leute da“, so erinnert sich Daschner, der damals die Wette verloren hatte. „Plötzlich hat sich rumgesprochen, beim Wirt z’Riad gibts a Wuidsau, und von überall kamen die Leute dazu.“

Stammgast hat in der Wirtschaft so viel erlebt, dass er ein Busch schreiben könnte

Daschner ist sich sicher, er hat in der Wirtschaft so viel erlebt, „dass er ein Buch schreiben könnte“. Sogar Pferderennen gab’s hier früher. Er vermisst die alten Zeiten. „Früher war’s gemütlicher, nicht so hektisch“. In der Wirtschaft sind Freundschaften fürs Leben entstanden, Freundschaften „wo jeder für den anderen da ist“.

Aber Hans Doll ist auch heute noch gerne Wirt. Das hat er von seinem Papa, der sich auch immer gern zu seinen Gästen an den Tisch gesetzt hat, manchmal auch mit Bier und Zigarre. Hans Doll steht ihm da in nichts nach – auch ohne die Zigarre.

Seine Gäste kommen immer wieder gerne. Für die glücklichen und traurigen Anlässe des Lebens, Hochzeiten, Beerdigungen und Kartenspielen beim Stammtisch. Hans Doll liebt es, Wirt zu sein, mit seinen Gästen zu ratschen und ihnen den Tag zu verschönern.

Die Gäste machten zusammen mit dem Wirt durch

Und die Gäste kommen so gerne, dass sie Doll auch gerne Mal einen Gefallen tun. Wie damals, bei einer zünftigen Weihnachtsfeier. Es ging so lustig zu, dass die letzten erst um halb fünf Uhr morgens nach Hause gehen wollten – aber Doll wusste, „wenn ich jetzt ins Bett geh, kann ich nicht in einer Stunde wieder aufstehen, und mich um die Kühe kümmern“. Also blieben die Gäste da und machten mit dem Wirt durch.

Sohn Markus wird das Gasthaus Doll in Ried weiterführen

Kühe gibt es längst nicht mehr, auch das erste Wirtshaus wird nicht mehr als Gaststube genutzt. Die Dolls erweiterten im Laufe der Jahre um ein neues Haus und einen Festsaal. Auch jetzt will die Familie zukunftsfähig bleiben und plant die Erweiterung zu einer Pension. Und das Beste daran: Der Wirt z’Riad bleibt auch weiterhin in Familienhand. Sohn Markus wird den Betrieb übernehmen.