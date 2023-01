Bürgermeister Franz Obesser im Interview über Kitas, Flüchtlinge und Ausgaben: drei große Herausforderungen

Bürgermeister Franz Obesser - hier mit den Sternsingern Antonia, Sophia und Anna im Rathaus - sprach im Interview von drei große Herausforderungen. © Privat

Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser im Interview über: Kitas, Flüchtlinge und Ausgaben.

Indersdorf – Auf die gelungene Umgestaltung von Marktplatz und Unterem Markt ist Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser stolz. Er freut sich schon auf neue Projekte und Investitionen in die Infrastruktur. Aber sieht auch drei Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen.

Wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Franz Obesser: Wir haben trotz Corona viel erreicht und freuen uns jetzt wieder über etwas Normalität.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Die künstlerischen und gestalterischen Akzente, die wir setzen konnten. Da war die sehr schöne Umgestaltung des Unteren Marktes mit der wunderbaren Figurengruppe „Der Schweinehirt“, welche durch das Zusammenwirken des Verschönerungsvereins Indersdorf, unserer Indersdorfer Künstlerin Ingrid Gottschalk und der Marktgemeinde realisiert werden konnte. Und nicht zu vergessen die sehr gelungene „Kunst am Marktplatz“ mit den Bronzetafeln aller unserer 59 Ortsteile, welche unsere Mittelschule vom Konzept bis zum Einbau hervorragend umgesetzt hat. Es wurden hier nur Materialkosten beglichen. Beide Beispiele zeigen großen persönlichen Einsatz sowohl von Bürgern als auch Schülern für die Gemeinde, das hat mich stolz gemacht.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde? Gibt es Vorhaben, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr freuen können?

Wir wollen weiterhin in für uns wichtige Projekte und Infrastruktur investieren, unter anderem mit einem weiteren kommunalen Wohnungsbau, diesmal am Greta-Fischer-Weg, um bezahlbaren Wohnraum sowie bleibende Werte für die Marktgemeinde zu schaffen. Zudem sollen die Planungen für unseren naturnahen Bürgerpark, der sogenannten „Grünen Mitte“, ihren Abschluss finden, um dann hoffentlich in 2024 mit der Umsetzung beginnen zu können. Erstmalig wird der Faschingsumzug durch unseren neuen Marktplatz führen.

Welche Herausforderungen muss die Gemeinde 2023 bewältigen?

Ich vermute drei Hauptherausforderungen. Zum einen die bereits seit Jahren angespannte Situation in der Kinderbetreuung hinsichtlich des knappen bzw. fehlenden Fachpersonals. Des Weiteren die steigenden Flüchtlingszahlen und die damit verbundene Unterbringung in der Region. Und über allem die zu erwartenden finanziellen Herausforderungen durch stetig steigende Ausgaben, unter anderem Vervielfachung der Energiekosten, bei vermutlich gleichbleibenden oder gar rückläufigen Einnahmen.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Neben Gesundheit und Frieden weiterhin den großen Zusammenhalt im Marktgemeinderat und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung.