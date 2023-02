Echt abgefahren, der Zug in Indersdorf

Teilen

Aus dem tiefsten Schwabhausener Dschungel kam diese fidele Gruppe nach Indersdorf. © Höltl

Es war ein Schauspiel für Tausende Zuschauer: der Indersdorfer Faschingszug, heuer vom Glück begünstigt.

Indersdorf – „Mama, mach das Dachfenster auf – i kimm mit der Raketen hoam!“ Das war der Wunsch der Bembegga Astronauten. Frisch aus dem Weltall haben sie am gestrigen Sonntag bei einem der schönsten Faschingsumzüge im Landkreis mitgemacht und ihren Landeplatz gefunden. Ebenfalls die Fenster auf gemacht hat auch der Heimatverein Indersdorf, der den Dachauer Nachrichten eine tolle Aussicht auf diesen Zug gewährte.

Die grüne Mitte in der Marktgemeinde Indersdorf ist eine eher überaus farbenfrohe Angelegenheit. © hr

Tausende Besucher wurden mit guter Laune, fetziger Musik und herrlichen Motiven auf dem Weg vom Kreisverkehr am Friedhof bis hinunter zum Marktplatz verwöhnt. Über 50 Gruppen und Wagen waren unterwegs, die Närrinnen und Narren verteilten Bonbons, Popcorn und Blumen unter den Zuschauern.

Wenn wundert es da, dass gestern auch das Wetter mitspielte: In Indersdorf waren gestern gleich dutzendweise Glück bringende Schornsteinfeger zugegen. © Höltl

Mobil sein ist überhaupt sehr in, und so fuhr auch die 1. Bayerische Biogasanlage mit. Direkt dahinter sausten Damen mit typischen Rundbürsten rum, und so mancher Mann musste im Schnellverfahren die Hosen wieder raufziehen, wenn er bei seiner Sitzung und beim Zeitungslesen gestört wurde.

Tolle Ideen hatten die Zugteilnehmer, sogar mobile stille Örtchen gab’s. © Höltl

Irgendwie muss man immer hoffnungsvoll sein und überall ein wenig Glück haben. Sind es die Klosterschützen, die gestern mit einem kompletten Casino unterwegs waren – oder das Indersdorfer Faschingskomitee, das seit Tagen das Wetter beobachtet hat. Sah es morgens noch gar nicht gut aus und nieselte es selbst bei der Zug-Aufstellung noch, so änderte sich das pünktlich, als sich der Zug in Bewegung setzte.

Große und (sehr) kleine Narren hatten in Indersdorf am Sonntag ihren Spaß. © Höltl

Vielleicht hatte der Veranstalter das ja aber auch den vielen Schornsteinfegern zu verdanken, die unterwegs waren und offenbar mit der „Glücksspenderei“ nicht sparten...

Roswitha Höltl