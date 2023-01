Das Jahr geht ja gut los: Volles Programm bei Eichenlaub!

Teilen

Gefeierte Könige: Josef Siedersberger, König des Jahres 2022, Kurt Gotschol, Christina Demmelmayr, Stephan Demmelmayr, Nathalie Pörner und Vorsitzender Gerald Pörner (von links). Nicht auf dem Bild sind Lisa Thon und Lukas Kratel. © Eichenlaub Niederroth

Die Niederrother Schützen haben die Saison mit einer Versammlung samt Ehrung verdienter Mitglieder und Königsproklamation begonnen.

Niederroth – Mit der Jahresversammlung, Neuwahlen, Preisverteilung und nicht zuletzt der Königsproklamation haben die Eichenlaub-Schützen aus Niederroth die neue Schießsaison 2023 eröffnet.

Die Neuwahl des Vorstands ergab nur geringfügige Änderungen. Vorsitzender bleibt Gerald Pörner, sein Vertreter ist Stephan Demmelmayr. Die Kasse verwaltet weiterhin Petra Pörner, unterstützt von Andreas Widmann. Schriftführer darf sich weiterhin Josef Siedersberger nennen, zweiter bleibt Martin Reischl. Auch die Sportleiter Oswald Keil und Josef Schönauer bleiben im Amt. Zum Jugendleiter wählten die Mitglieder Alexander Krimmer, zweiter ist Kilian Geier. Als Jugendsprecherin konnte Nathalie Pörner gewonnen werden. Die Kassenprüfung übernehmen Anton Menter und Christian Eder. Als Beisitzer fungieren Rita Demmelmayr, Klaus Widmann, Christian Eder und Marina Krutzlinger.

Auch die Jahrespreise der vergangenen Saison wurden verteilt, und es gab die Königsehrung. Schützenkönig mit einem 39,6-Teiler wurde Stephan Demmelmayr, gefolgt von seiner Frau Christina (49,4) und Kurt Gotschol (59,7). Die Jugend führte diesmal Nathalie Pörner mit einem 138-Teiler an, Zweite wurde Lisa Thon (239,4), und Lukas Kratel konnte den dritten Platz erreichen. Für die Erstplatzierten gab es die wertvollen Königsketten, die anderen erhielten Wurst- und Brezenketten, die anschließend von allen Anwesenden genüsslich verspeist wurden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Ehrung verschiedener Mitglieder: Die Vereinsnadel für Neueintritt bekamen Ivonne Langhammer, Benjamin Städel, Stefan Westermair und Jennifer Wiezorek. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde eine Urkunde an Alexander Krimmer verliehen. Ralph Demmelmayr kann auf stolze 40 Jahre im Verein zurückblicken. Für besondere Verdienste bekamen Kilian Geier, Martin Reischl und Hajo Jende die silberne Gams.

Kassiererin Petra Pörner gewährte den Mitgliedern einen Einblick in die „erfreuliche finanzielle Situation“ des Vereins. Sportleiter Oswald Keil berichtete über die Erfolge bei den Wettkämpfen sowohl auf Vereins-, als auch auf Gauebene. Vorsitzender Gerald Pörner sprach am Ende noch aktuelle Themen an. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.