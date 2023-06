Ein Bilderbuch-Schützenfest ‒ Einigkeit Karpfhofen feiert 100-jähriges Bestehen groß mit anderen Vereinen

Die große Schützenschar versammelte sich unter schattenspendenden Bäumen beim Festgottesdienst. © Josef Ostermair

Es war ein Bilderbuch-Schützenfest. Einigkeit Karpfhofen hat sein 100-jähriges Bestehen groß mit anderen Vereinen gefeiert.

Ried – Das 100-jährige Gründungsjubiläum, das der Schützenverein Einigkeit Karpfhofen im Hof des Gasthauses Doll in Ried gefeiert hat, war ein Bilderbuch-Schützenfest, das in der Geschichte des Schützenvereins unvergessen bleibt. Bei herrlichem Wetter wurden vom Jubelverein schon um 8 Uhr morgens die übrigen neun Schützenvereine aus der Gemeinde Indersdorf und der Patenverein aus Arnbach mit ihren Fahnen und bayerischer Blasmusik durch die Indersdorfer Musikanten zum Weißwurstessen im Doll-Saal empfangen.

Karpfhofens Schützenmeister Peter Wolf freute sich riesig, über die vielen Gäste, die sich im Laufe des Vormittags zum Kirchenzug aufstellten. Man marschierte mit Blasmusik voran zur Zotz-Wiese, wo der feierliche Festgottesdienst stattfand. An dem blumengeschmückten Altar unter freiem Himmel zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass keine andere Sportart näher mit der Kirche verbunden ist, als der Schießsport.

Führten den Festzug nach Ried an: die Indersdorfer Musikanten und der Jubelverein Einigkeit Karpfhofen. © Josef Ostermair

Das hat zumindest die junge Religionspädagogin Andrea Motzke, die den feierlichen Gottesdienst zelebrierte, deutlich herausgestellt. Sie betonte, dass es sich lohne, Freundschaften, wie man sie unter den Schützen kennt, zu knüpfen, und diese immer wieder neu auf Gott auszurichten. Respekt zollte Motzke dem Jubelverein, der eine tolle Feier auf die Beine gestellt habe und auch nach 100 Jahren immer noch jung und vital sei. „Hier darf sich auch die Jugend mit frischem Wind einbringen“, so die Gemeindereferentin im Pfarrverband.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von vier jungen Damen mit Gitarren, Akkordeon und Klarinette. Zum Schluss des Gottesdienstes setzten sich noch die Indersdorfer Musikanten mit der Bayern-Hymne in Szene. Die Fahnen der Vereine, die die große Schützenschar umgab, bildeten ein herrliches Bild.

Während des anschließenden Festzugs zurück zum Gasthaus Doll ließen es die Böllerschützen aus Arnbach, Wagenried-Arnzell, Hirtlbach und Westerholzhausen kräftig krachen, denn auch das gehört zu einem bayerischen Schützenfest.

Zurück am Doll-Hof bildete der Jubelverein ein Spalier für all seine Gäste. Das Traumwetter machte es möglich, die Feierlichkeiten im Hof fortzuführen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurden hitzebedingt die Festansprachen um eine knappe Stunde vorgezogen.

Schützenmeister Wolf stellte hier die Vereinsgeschichte des 1923 von Johann Trinkl gegründeten Vereins näher vor und ging dabei auch auf die Meilensteine ein. Das waren in der Regel die Feiern von Jubiläen, aber auch mehrere Umzüge des Vereins, der 1985 nach vielen Jahrzehnten sein langjähriges Vereinslokal „Zum Karpfen“ in Karpfhofen verlassen musste.

Eine 20-jährige Partnerschaft: Schützen-Chef Peter Wolf (links) dankte den Herbergsleuten Martina (rechts) und Hans Doll (Mitte). © Josef Ostermair

Eine neue Schießstätte fand man damals im Squash-Center in Indersdorf, doch auch da durfte man nicht lange bleiben, der Umzug in die dortige Kegelbahn stand bevor. Nach längerer Herbergssuche sei man schließlich beim Wirt in Ried fündig geworden, wo 2003 unter Schützenmeister Hans Zimmerle ein vollelektronischer Schießstand mit 22 Schießbahnen und einem schmucken Schützenstüberl eingeweiht werden durfte. „Einigkeit Karpfhofen wäre nicht das, was sie heute ist, wenn sie nicht immer wieder neue Herausforderungen gemeistert hätte“, unterstrich Wolf, der nun der fünfte Schützenmeister in den vergangenen 100 Jahren ist. Lob und Anerkennung zollten Indersdorfs Bürgermeister und Schirmherr der Jubiläumsfeier Franz Obesser und Landrat-Stellvertreterin Marianne Klaffki dem Verein, die beide mit Jubiläumsgeschenken gratulierten.

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath stellte fest: „Die Schützen gehören zu Bayern wie der weißblaue Himmel.“ Auch Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner lobte den Zusammenhalt und die gute Jugendarbeit von Einigkeit. Als Jubiläumsgeschenk überreichte er an Peter Wolf zwei Medaillen des Bayerischen und Deutschen Sportschützenbundes.

Der Rest des Nachmittags gehörte der Blasmusik und verdienten Mitstreitern im Schützenverein, die geehrt wurden. Auch Gastwirt Hans Doll und dessen Frau Martina wurden auf die Bühne gebeten. Die beiden sind nämlich seit nunmehr 20 Jahren Herbergsleute für die Karpfhofer Schützen und durften für dieses Jubiläum eine herrliche Schützenscheibe in Empfang nehmen, die die Wirtschaft und den Saal zeigt.

Über das von Ehrenmitglied Hans Mair durchgeführte Gesellschaftsschießen wird gesondert berichtet.