Ein echter Dreiklang - Ausstellung „Augenblicke der Heimat“ im Indersdorfer Chorherrenmuseum eröffnet

Vernissage: Bürgermeister Franz Obesser, Heimatvereinsvorsitzender Anton Wagatha, stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath und Fotograf Christian Fischer. © Roswitha Höltl

Indersdorf – Als einen „Dreiklang“ bezeichnet Bürgermeister Franz Obesser die Fotoausstellung im Augustiner-Chorherrenmuseum: Der Heimatverein Indersdorf stellt die Bilder seiner Heimat von einem heimischen Künstler und Fotografen, Christian Fischer, vor.

Indersdorf: Zur Vernissage „Augenblicke der Heimat“ begrüßte der Vorsitzende des Heimatvereins, Anton Wagatha, eine Vielzahl von Gästen. Großen Anklang fand die Ausstellung bereits an ihrem ersten Abend, und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath fasste einfach zusammen, was alle Gäste bestätigten: „Ich mag die Bilder“. Er ergänzte: „Manchmal wünscht man sich, dass die Zeit stehen bleibt.“

Schon weit vor der Eröffnungsrede fanden sich die ersten Gäste ein und bestaunten die Fotos. © Roswitha Höltl

Christian Fischer lässt die Zeit mit seinen Bildern stillstehen. Beim Fotografieren entscheidet das Licht und der Moment, ob das Motiv eine Aussage hat. Für die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki erzählen all die ausgestellten Fotos eigene Geschichten. Für sie lohne sich der zweite Blick, „er vertieft den Eindruck“.

Mal ist es die Natur, die eine faszinierende Stimmung zaubert, wie bei dem Bild der Steinernen Brücke in Regensburg, mal ist es aber auch die Geduld, die man mitbringen muss, damit man zur blauen Stunde eine ganz besondere Aura einfangen kann. Diese Tagesrandzeit, die den Übergang zur Nacht oder zum Tag beschreibt, ist für Landschaftsfotografen genau der richtige Zeitpunkt, um spektakuläre Aufnahmen zu machen. So hat Fischer es geschafft, das Indersdorfer Kloster in ein ganz besonderes Licht zu rücken.

Viele weitere zauberhafte Momente sind in der Ausstellung zu bewundern. Und all die Fotos können, aufgezogen auf einer Forex-Platte im Format 120 mal 80 Zentimeter, jeweils für 199 Euro käuflich erworben werden. Bei Interesse kann man sich direkt an Christian Fischer per E-Mail an die Adresse chrisfisch99@icloud.com wenden.

Wie berichtet, will Fischer den Reinerlös an den Heimatverein spenden. Bis zum 10. September besteht jetzt jeden Sonntag die Möglichkeit, von 13 bis 17 Uhr die Ausstellung und das Chorherrenmuseum zu besuchen.

Roswitha Höltl