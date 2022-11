Burschen- und Madlverein feiert einen „gigantischen Fahnenweih-Sonntag!“

Ein schönes Spalier bildeten die Madl und Burschen beim großen Gründungsfest des Vereins mit Fahnenweihe. © Höltl

Burschen- und Madlverein Indersdorf hat bei Traumwetter sein 13-jähriges Bestehen samt Fahnenweihe gefeiert. Eigentlich hätte die Großveranstaltung aber schon vor zwei Jahren stattfinden sollen.

Indersdorf – „Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.“ Dieses Zitat von Karl Valentin bemühte der Vorsitzende des Burschen- und Madlvereins Indersdorf Raimund Pöllner in seiner Rede zum nunmehr 13. Gründungsfest des Vereins. Denn beim ersten Anlauf im Jahr 2020, als man das elfjährige Bestehen und damit das erste Schnapszahljubiläum gebührend feiern wollte, mussten alle Festivitäten coronabedingt abgesagt werden.

Der zweite Anlauf hatte jetzt dagegen die besten Voraussetzungen. Zum Auftakt wurde mit dem Patenverein Bajuwarischer Burschenverein Niederroth, vielen Gästen und der Partyband Chikeria ein Weinfest beim Hohenester in Glonn gefeiert. Zwei Tage später stand dort dann die große Fahnenweihe auf dem Programm. Mit wie viel Herzblut, Freizeit und Selbstverständlichkeit alle zu diesem Fest beigetragen hatten, ließ Pöllner noch einmal Revue passieren. Er bedankte sich bei allen Unterstützern.

Als großer Optimist hatte er auf gutes Wetter gehofft. „Am 30. Oktober bei 20 Grad dieses Fest zu veranstalten“, das hätte er aber nicht erwartet. Es wurde ein „gigantischer Fahnenweih-Sonntag“. Ein Tag, an dem man überall lachende Gesichter, fesche Dirndl und Lederhosen sah.

Nach dem Weißwurstfrühstück gestaltete Diakon Wolfgang Krauß den Festakt der Fahnenweihe. Er lobte: „Es ist gut, dass es Euch gibt, weil Ihr die Gemeinschaft pflegt. Untereinander und eben auch miteinander, über die Orte hinweg.“ Alle seien „für ihre Orte da, bereichern das Leben und organisieren Feste, auf denen man sich treffen und kennenlernen kann“.

In der Hohenester-Halle in Glonn wurde die Fahnenweihe groß gefeiert. © Höltl

Ein sichtbares Zeichen für diese Gemeinschaft sei die Vereinsfahne, die bei den Festzügen vorausgeht und zeige: „Hier sind wir!“

Einen Segen für alle gab es, als er sich nach der Weihe der Vereinsfahne den Fahnenbändern widmete und sich dann mit einem Lächeln zu den Gästen im Saal drehte und kräftig mit dem Weihwasserwedel ausholte.

Ein Spalier für die neue Fahne

Prächtige Fahnenbänder wurden oben am Bänderring der Fahne aufgehängt, unter anderem vom Patenverein Niederroth, vom Schirmherrn und Bürgermeister Franz Obesser und von Fahnenmutter Gisela Schulmayr.

Später traf man sich draußen vor der Halle zum prächtigen Fahneneinzug. Auf der einen Seite standen die Indersdorfer Madln Spalier und hatten zur Feier des Tages kleine Blumensträuße in der Hand. Gegenüber warteten ihre Burschen, zusammen bildeten sie mit allen anderen Vereinsvertretern, mit den Taferlkindern und ihren Vereinsfahnen eine tolle Kulisse. Am Nachmittag heizte schließlich die Band Pitch Black die Stimmung an. Spät, aber friedlich ging das Fest zu Ende.

„Besser hätten die Tage nicht laufen können, und wir sind besonders von der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, mit dem Patenverein und mit allen externen Helfern begeistert“, fasste Vorsitzender Pöllner die Feier zufrieden zusammen. Roswitha Höltl

