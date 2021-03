„Eine Chance, neue Bücher kennenzulernen“

Indersdorf – Am liebsten ist es Claudia Schmeller freilich, wenn es in ihrer Bücherei wuselt, wenn die Kinder gespannt an den Lippen einer Vorleserin hängen und sich die Erwachsenen persönlich über den neuesten Krimi austauschen. Aber: Ist eben alles nicht während der Pandemie. Trotzdem ist die Leiterin der Indersdorfer Bücherei gut drauf. Sie und ihr Team versuchen, mit einem kontaktlosen Bücherabholservice eben das Beste aus der Situation zu machen, und: Sie sind überzeugt, hier bieten sich ganz neue Chancen.

VON CHRISTIANE BREITENBERGER

Seit Dezember bietet die Indersdorfer Bücherei, wie viele andere Gemeindebüchereien einen Abhol- und Rückgabeservice an, damit niemand, trotz Lockdown, auf sein Lesevergnügen verzichten muss. Der Einsatz lohnt sich: „Die Leute reagieren alle total positiv auf das Angebot, sie sind froh, dass sie so überhaupt eine Gelegenheit haben an die Bücher zu kommen“, weiß Claudia Schmeller.

Auch wenn den Abholservice nicht so viele Leser nutzen, wie unter normalen Umständen in die Bücherei kommen würden – Schmeller ist zufrieden. „Es wird wirklich sehr gut angenommen.“ Zudem beobachtet sie eine positive Entwicklung: „Während der Pandemie haben die Leute scheinbar wieder mehr Zeit zum Lesen, der Trend geht definitiv wieder hin zum Buch!“

Rund 10 000 Medien gibt es derzeit in der Gemeindebücherei, bei Weitem nicht nur Bücher. Auch Filme oder die bei Kinder so beliebten Tonies, also eine Figur mit einem aufgespielten Hörspiel, stehen zum Ausleihen bereit. Einen Opac, in dem man online vorab stöbern kann, welches Buch man gerne als nächstes reservieren möchte, gibt es allerdings noch nicht. Doch auch hier weiß Claudia Schmeller: Auch das hat sein Gutes. Denn so lesen ihre Kunden Werke, die sie sonst vielleicht nie ausgeliehen hätten. „Manchmal sagt einem eben der Titel, das Cover oder der Klappentext nicht zu: Wer dem Buch aber eine Chance gibt und es liest, wird oft positiv überrascht.“ Deswegen stellt das Büchereiteam seinen Lesern im Moment auf Wunsch auch so etwas wie Überraschungstüten zusammen. Die Kunden sagen dann so Dinge, wie: „Du weißt ja, was ich sonst so gerne lese, oder: Ich würde gerne etwas Spannendes lesen – überrasch’ mich!“ Und das funktioniert gut. „Die Leute sind begeistert, das kommt wirklich gut an“, sagt Claudia Schmeller. Und auch das Büchereiteam hat Spaß daran. „Wir machen das total gerne! Wir freuen uns jedes Mal, wenn das Telefon klingelt.“

Falls sich Leser Sogen wegen einer Ansteckung beim Abholservice machen sollte, will die Büchereileiterin beruhigen: „Das ist absolut sicher, die Bücher gehen nach der Ausleihe erstmal drei Tage bei uns in Quarantäne, zusätzlich werden sie desinfiziert. Die Ausleihe und Rückgabe sind kontaktlos.“ Es muss sich auch niemand sorgen, der wirklich keine Zeit hat, seine Bücher nur während der offiziellen Zeiten zu holen – „wir haben noch immer eine Lösung gefunden“, betont Schmeller.

Sie weiß: Gerade für jüngere Kinder ist es wichtig, dass sie schon früh ans Lesen gewöhnt werden. Vor der Pandemie kamen deshalb die Grundschulkinder „alle zwei Wochen zu uns in die Bücherei und haben sich mit neuem Lesestoff eingedeckt“. Und auch wenn die Grundschüler seit Kurzem wieder in die Schule kommen dürfen, die Büchereibesuche sind vorerst weiter nicht möglich. Deshalb stellt das Büchereiteam Bücherkisten zusammen, aus denen sich die Kinder zumindest hieraus etwas aussuchen können. Zudem hofft Schmeller auf die nötige Sensibilität der Eltern. „Es wäre schön, wenn viele jetzt unser Angebot nutzen und ihren Kindern ein paar nette Bücher ausleihen, damit sie nicht vergessen, wieviel Spaß Lesen machen kann.“

Künftig wird sich in der Indersdorfer Bücherei einiges tun. „Unser nächstes Ziel ist die digitale Umstellung.“, sagt Claudia Schmeller. Aber das ist viel Arbeit und ein „langer Weg und dauert noch eine ganze Weile“.

So funktioniert die kontaktlose Ausleihe:

Wer Bücher bestellen möchte, soll die Bücherei einfach unter Telefon 08136/68 66 kontaktieren. Das Büchereiteam ist montags bis freitags immer vormittags von 9 bis 12 Uhr vor Ort, zudem immer montags von 14 bis 17 Uhr.