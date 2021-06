Eine Hommage an Greta Fischer

Ehrerweisung an Greta Fischer: Die Straße des neuen Baugebiets am Wasserturm wird künftig ihren Namen tragen.

Gedenkweg soll künftig an Arbeit der Indersdorfer Ehrenbürgerin erinnern

Von Christiane Breitenberger schließen

Nicht nur ein neuer Gedenkweg soll künftig an Greta Fischers Arbeit erinnern – auch eine Straße wird nach der Ehrenbürgerin benannt. Eine Hommage an eine außergewöhnliche Frau.

Indersdorf – Wer in der jüngsten Zeit am Wasserturm in Indersdorf spazieren gegangen ist, der hat sie schon gesehen: die Gedenktafeln für den neuen „Weg des Erinnerns“.

Auf Initiative von Heimatforscherin Anna Andlauer wurde hier ein Gedenkweg vom Kindergarten St. Vinzenz über den Wasserturm bis hin zum Bezirksfriedhof an der Maroldstraße errichtet. Mit fünf Stationen soll der Weg an den Teil der Indersdorfer Geschichte erinnern, der den Ort heute international bekannt gemacht hat. An die Klosterkinder. Von Juli 1945 bis September 1948 bot das Kloster Indersdorf über 1000 Kindern und Jugendlichen aus über 20 Nationen eine zeitweise und sichere Unterkunft. Doch das Projekt soll noch an mehr erinnern: an eine Geschichte, die längst nicht so bekannt ist, eine Geschichte, zu der es kaum noch Informationen und Zeitzeugen gibt. Die grausame Geschichte über die Kinderbaracke (wir haben ausführlich über das Projekt berichtet).

+ Verschiedene Gedenktafeln am Wasserturm und am Kindergarten St. Vinzenz erinnern an die Arbeit von Greta Fischer. © Christian Fischer

Und künftig soll auch das neue Baugebiet am Wasserturm zu diesem Weg des Erinnerns passen. Die Straße zu den künftigen Häusern soll den Namen Greta-Fischer-Weg tragen. Das entschieden die Gemeinderäte einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung. Die Anregung für die Namensgebung kam ebenfalls von Anna Andlauer – ein „Antrag, über den wir sehr froh sind“, wie Bürgermeister Franz Obesser in der Sitzung sagte. „Wir als Verwaltung unterstützen das sehr gerne“, das Ganze sei „eine tolle Sache“. Auch die Anlieger stünden der Namensgebung „positiv gegenüber“.

Greta Fischer (1910 - 1988) erhielt posthum die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Indersdorf, und 2020 reiste eine Delegation der Marktgemeinde zum 110. Geburtstag Greta Fischers nach Jerusalem. Fischer war US-Sozialarbeiterin und kümmerte sich um die Kinder, die nach dem Holocaust im Kloster Indersdorf untergebracht waren. Sie setzte sich dafür ein, dass die durch den Holocaust und Krieg verwaisten und traumatisierten ausländischen Kinder mit dem Nötigsten versorgt wurden. Sie setzte sich über das „Fraternisierungsverbot“ mit Deutschen hinweg und gewann Indersdorfer Handwerker dafür, Spielzeug und kindgerechte Möbel für das Kinderzentrum herzustellen, es mit Brot zu beliefern und Reparaturarbeiten am Kloster durchzuführen. Einzelne Jugendliche wurden sogar von Indersdorfer Handwerkern ausgebildet. Überzeugt von der heilenden Wirkung menschlicher Beziehungen, leitete Greta Fischer ihre Mitarbeiter dazu an, diesen jüngsten Opfern des Nationalsozialismus mit all ihren körperlichen, psychischen und geistigen Bedürfnissen individuell gerecht zu werden.

Auch wenn die Tafeln schon stehen, ganz fertig ist der Gedenkweg noch nicht. Initiatorin Anna Andlauer erklärt auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten: „Am 12. September wird es eine ganz große offizielle Eröffnungsfeier geben.“ Auch Zeitzeugen werden dabei sein. Im Moment bekommen die Gedenktafeln nach den letzten Schliff, werden unter anderem mit QR-Codes ausgestattet.

Und oben, am Wasserturm werden Interessierte künftig auch Gerta Fischers Stimme hören können – an der Tafel, die quasi fast am neuen Greta-Fischer-Weg steht, wird ein QR-Code für ein Interview mit Geta Fischer platziert.