Vinzenz-von-Paul-Realschule Indersdorf: Alle haben den Abschuss geschafft

Teilen

Ehrung: Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, Paula Schlämmer, Paula Marie Renhof, stellvertretende Landrätin Marese Hofmann, Roland Salvermoser von der Sparkasse und Realschuldirektor Klaus Fortner (v. l.) © Höltl

An der Vinzenz-von-Paul-Realschule Indersdorf haben alle Abschlussschüler die Mittlere Reife erreicht.

Indersdorf – Die Erzbischöfliche Vinzenz-von-Paul-Realschule Indersdorf hat in drei Festakten ihre Absolventen verabschiedet. Mit Stolz verkündete Schulleiter Klaus Fortner, dass alle Schüler der sechs Abschlussklassen erfolgreich den Abschluss Mittlere Reife erlangt hätten: „Es war ein „sehr guter Jahrgang!“ Im Innenhof der Schule traf man sich zur feierlichen Zeugnisübergabe.

Fünf Absolventinnen zeichneten sich mit hervorragenden Notendurchschnitten von aus. Paula Schlämmer und Luisa Theresa Tschiesche erhielten mit einem Schnitt von 1,18 als Abschlussbeste ein Sprachstipendium von Roland Salvermoser, dem Leiter der Sparkasse Indersdorf, überreicht. Den zweitbesten Schnitt mit 1,27 teilten sich Paula Marie Renhof, Hanna Sonnenberger und Amelie Katharina Stoy.

Großen Applaus gab es aber nicht nur für herausragende schulische Leistungen, sondern der Förderverein der Schule lobte auch den Vinzenz-von-Paul-Preis aus. Barbara Kraus und Patricia Kühnast hätten es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen, so die Laudatio. Souverän hätten sie ihre Aufgaben stets hervorragend erledigt, waren für die Schulgemeinschaft im Einsatz. Sie freuten sich sehr, als sie ihre Namen während der Laudatio hörten und ihnen dann die Auszeichnung von Christina Groß und Dominik Langenegger überreicht wurde.

In diesem Jahr wurde erstmals auch ein Vinzenz-von- Paul-Preis für eine Lehrerin ausgelobt. Christina Groß war sichtlich überrascht und meinte: „Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.“ „Danke“ kam es prompt von allen Seiten mit herzlichem Lachen. Sie war „überall in der Schule zu finden“, sagte Schulleiter Klaus Fortner. Er hatte eine traurige Nachricht in diesem Zusammenhang: „Leider verabschiedet sie sich als Lehrkraft jetzt, da die Heimat ruft und sie zurückgeht nach Niederbayern.“

Auf die Frage, was denn die ehemaligen Schüler in Zukunft machen, war Fortner überrascht, dass bis jetzt keiner gesagt habe, „ich werde Influencer“. Seinen ehemaligen Schülern stehen jetzt sehr viele Wege offen für ihren weiteren Weg, und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath fand: „Neben der Wahl des Ehepartners ist die Berufswahl eine entscheidende Wahl des Lebens“.

Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie in der Formation Christina Groß, Maria Sailer, Corinna Reif und Lukas Prölß. Sie bekamen von der stellvertretenden Landrätin Marese Hofmann ein besonderes Kompliment. Sie war bei allen Zeremonien an diesem Tag vor Ort und meinte am Ende: „Wunderbar – mir geht zum dritten Mal das Herz auf, Ihnen zuhören zu können.“