Einzigartige Kombination

Taferl wie dieses werden bald in vielen Bereichen der Gemeinde Markt Indersdorf zu finden sein. © Foto: hr

Indersdorf – Aus „zwei wird eins“ formuliert es Christel Böller von der Frauenunion treffend. Gemeint ist die Kombination von Rund- und Hörpfadwegen“ in einer Übersichtskarte für den Gemeindebereich Indersdorf. Zu sehen ist die Karte in dem Flyer mit dem Titel „Indersdorfer Rund- & Hörpfade“ und auf großen Plakaten, die am Rathaus, am Bahnhof, am Kloster und am Schneiderturm zu finden sind.

Die Idee, die Rundwege und Hörpfade in einer Übersicht zusammenzufassen, ist bislang noch einmalig. Nur in der Marktgemeinde Indersdorf gibt es sie, wie Judith Schönicke vom Bayerischen Rundfunk (BR) berichtet. Jetzt sind die Plakate mit den Übersichtskarten und die Taferl mit QR-Codes für die Hörpfade fertig.

Alle am Projekt beteiligten Parteien trafen sich dieser Tage am Rathaus in Indersdorf. „Interessant ist, wie die Beteiligten der Zeit voraus waren“, sagt Bürgermeister Franz Obesser.

Judith Schönicke bestätigt dies. In den letzten beiden Jahren seien Freizeit und Erholung vor Ort wiederentdeckt worden, geobasierte Audios seien gefragter denn je. Für sie ist „das Schöne an dem Projekt, dass nicht der Tourismusverband oder der Bürgermeister sagt, dass von unserem Ort ein Portrait gemacht werden soll, sondern dass die Bürger sagen: Aus unserer Perspektive ist dies und das erwähnenswert, und darüber sollten alle die zu uns kommen, etwas erfahren“. Das sei echtes bürgerschaftliches Engagement.

Die Audioguides sind ein Projekt des Bayerischen Volkshochschulverbands, des BR und der Stiftung Zuhören. Die Rundwege wurden von der Frauenunion Indersdorf zusammengestellt.

Und die Idee der Frauenunion, gehen und hören zu kombinieren, präsentiert sich jetzt an vielen Stellen in der Gemeinde. Blaue Punkte auf der Karte kennzeichnen die Hörpfadmöglichkeiten, und auf den neuen Taferln kann man einen QR-Code abscannen. Der Link führt einen direkt auf die Internetseite www.klingende landkarte.de, die sich manuell oder auch automatisch mit dem aktuellen Standort vernetzt. Auf dieser offiziellen Seite des Volkshochschulverbands kann man quer durch Bayern navigieren und sich akustisch Infos von Städten, Regionen und ihren Geschichten verschaffen. Ruft man beispielsweise in Indersdorf die Nummer 30 ab, dann bekommt man eine Kurzinformation zu einem der wichtigsten Standorte dieser Tage in Indersdorf – das Volksfest.

An vielen Stellen in der Gemeinde werden die Schilder künftig zu finden sein. Sie laden zu einem „akustischen Spaziergang“ ein, zeigen Wissenswertes über kulturhistorische, geologische oder naturwissenschaftlich interessante Örtlichkeiten auf. Zwischendrin findet man auch Marterl-Erinnerungen, die Aufschluss darüber geben, was damals passiert ist.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die QR-Codes immer gut zu scannen sind und nicht verunstaltet werden. Wer Ideen zum Projekt hat oder Spaß daran findet, kann sich bei der Frauenunion Indersdorf oder der Vhs Indersdorf melden. Regelmäßig werden die Wander- und Hörpfade auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde vorgestellt.

Die Volkshochschule Indersdorf nimmt wieder einen Hörpfad-Kurs ins Programm. Der Kurs, der bereits 2013 von Edith Mayr auf den Weg gebracht wurde, hat jetzt wieder an Aktualität gewonnen. ROSWITHA HÖLTL

Stolz aufs Projekt: Judith Schönecke (BR), Ruth Jachertz (Volkshochschulverband), Anita Peters (Vhs Indersdorf), Christel Böller, Hildegard Forche-Stocker (beide Frauenunion Indersdorf), Andrea Liebl (Vhs Indersdorf), Tanja Hefele (Rathaus) und Bürgermeister Franz Obesser (v.l.). © Foto: hr