Erster Klimaschutzpreis für den Solar-Pionier aus Indersdorf

Mit seinem Solarkoffer reiste Wilhelm Kirchensteiner zur Preisübergabe nach Regensburg. © Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Der Klimaschutz-Pionier Wilhelm Kirchensteiner aus Indersdorf erhält die mit 5000 Euro dotierte neue Auszeichnung des Umweltministeriums.

Indersdorf – Für besondere Verdienste um den Klimaschutz hat das Bayerische Umweltministerium erstmals einen Preis auf Grundlage des Bayerischen Klimaschutzgesetzes verliehen: an Wilhelm Kirchensteiner aus Indersdorf für seinen Solarkoffer, ein „berufliches Aus- und Weiterbildungsprojekt zum Klimaschutz“.

„Den Klimawandel meistern wir nur gemeinsam. Klimaschutz ist ein Mitmach-Projekt für die ganze Gesellschaft“, betonte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber bei der Preisverleihung in Regensburg: Daher wolle er herausragende Leistungen und Engagement für den Klimaschutz würdigen. Der mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Preis wurde in zwei Kategorien vergeben: Die erste Kategorie umfasst Privatpersonen, die sich um den Schutz des Klimas oder die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels besonders verdient gemacht haben. Die zweite Kategorie ist für Vereine, Kommunen oder Betriebe mit herausragendem Engagement vorgesehen. Die Gewinner beider Kategorien erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 5000 Euro. Außerdem wird ein Imagefilm über die ausgezeichnete Initiative gedreht, den die Preisträger für sich nutzen können.

Wilhelm Kirchensteiner sei ein „Pionier“ im Bereich Bildung für die Energiewende, so Glauber in seiner Laudatio. Der 72-jährige Indersdorfer arbeitete 35 Jahre als Berufsschullehrer im Fach Elektrotechnik in München. Außerhalb der Berufsschule konnte Kirchensteiner Solarprojekte an der Mittelschule Markt Indersdorf initiieren und umsetzen, die wesentliche Grundlagen zum Bayerischen Bildungsprogramm „Sonne in der Schule“ wurden.

Nach seiner Pensionierung entwickelte er die beruflichen Bildungsprojekte zum Klimaschutz für eine Energiewende und Klimaschutz bei Stromversorgung, Heizung und Mobilität national und international weiter. Seine Arbeiten dazu führten ab 1997 zur Gründung des „Bildungszentrums für Solartechnik der LH München“. Mit dem Technischen Lehrinstitut Dr. Paul Christiani organisierte er seit 2000 die Herstellung und Lieferung der von ihm entwickelten Lehrmittel und Lehrunterlagen für interessierte Schulen in Europa. dn