Rekordvolksfest dank Corona – „Die Leute sind ausgehungert“

Von: Christiane Breitenberger

Ein volles Zelt, nicht nur am Eröffnungstag mit den Glonner Trachtlern, gab’s heuer auf dem Indersdorfer Volksfest öfter. Festwirt, Veranstalter und Schausteller sind begeistert von den zehn Tagen Indersdorfer Volksfest. © hab

Der Auftakt in die Volksfestsaison in Indersdorf war für alle Beteiligten ein Erfolg. Das Festzelt war voll wie seit Jahren nicht – nicht nur an den klassischen Ausnahmetagen. Das hatte vor allem einen Grund.

Indersdorf – Er hasst das Wort. Aber er sagt’s jetzt trotzdem. Wenn Festwirt Peter Brandl in einem Wort erklären soll, warum das Indersdorfer Volksfest so gut lief wie selten zuvor, dann passt eben nur: „Coronabonus.“

Während wegen der Pandemie lange alle Feste untersagt waren und Schausteller wie Wirte existenzbedrohende Einbußen verkraften mussten, profitieren sie nun von Gästen, die keine Lust mehr auf Entbehrungen haben. „Die Leute sind einfach unwahrscheinlich ausgehungert, wollen endlich wieder feiern“, sagt Brandl.

Zehn Tage lang wurde in Indersdorf die Volksfestsaison eingeläutet. Veranstalter Josef Schuster junior hatte mit einem Rekordvolksfest in Indersdorf gerechnet. Seine Prophezeiung hat sich erfüllt. Veranstalter, Schausteller und Festwirt sind mehr als zufrieden – sie sind überwältigt. Auf einer Facebookseite bedankt sich die Festwirtsfamilie Brandl bei den Indersdorfern für ihr tolles erstes Jahr. „Seit dem ersten Tag seid ihr uns ans Herz gewachsen, habt uns das Gefühl vermittelt, als wären wir ein Teil von Euch. Und das ist mit keinem Wort zu beschreiben. Die letzten Tage waren sehr speziell für uns! Wir lieben Euch!“

„Gänsehautmomente“ am Indersdorfer Volksfest

Josef Schuster junior wird emotional, wenn er an die vergangenen zehn Tage denkt. Es gab für ihn den ein oder anderen „Gänsehautmoment“. Etwa als Pfarrer Rainer M. Schießler bei seiner Festzeltmesse die Hostien ausgingen, weil gar so viele Zuhörer kamen und er nur meinte: „Das macht nichts, Gott liebt alle Menschen.“

Oder als Schuster hörte, dass die ersten Jugendlichen beim Ois Easy Konzert bereits um 6.30 Uhr, also vier Stunden bevor das Zelt überhaupt öffnete, auf den Einlass warteten. Der Ansturm gleicht dann immer dem ersten Wiesntag oder „wie wenn das neue iPhone rauskommt“, scherzt Schuster. „Das ist immer wieder faszinierend, aber auch bisschen verrückt“, sagt er und lacht.

Und einer der Gänsehautmomente brachte ihn auf die Idee, dass er im kommenden Jahr wieder vermehrt auf traditionelle Blasmusik setzen will: Die Ludwig-Thoma-Musikanten waren gerade fertig, die nächste Band wollte aufbauen. Doch das Ganze zog sich etwas. Und da griffen die Ludwig-Thoma-Musikanten, obwohl sie sich gerade zum Essen hingesetzt haben, zu ihren Instrumenten und spielten immer wieder ein Lied – a cappella vom Biertisch aus. „Das war irgendwie wahnsinnig schön!“

Diesjähriges Volksfest in Indersdorf: „Eines der erfolgreichsten Feste, seit ich Veranstalter bin“

Schuster ist mit dem Fest „wirklich sehr zufrieden, es zählt zu den erfolgreichsten Festen, seit ich Veranstalter bin“. Und das ist immerhin seit 2006. Aber da gab’s auch noch nie einen „Coronabonus“, wie es auch Schuster nennt. Da ist es wieder, dieses Wort, das eigentlich keinem gefällt.

Polizeieinsätze Während Festwirt und Veranstalter das Volksfest im Zelt stets als „ausgesprochen friedlich“ beschreiben, musste die Polizei mehrmals am zweiten Wochenende und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Schlägereien vor dem Zelt eingreifen. Es gab mehrere Verletzte. Polizeihauptkommissar Björn Scheid zieht folgendes Fazit: „Es war ein durchschnittliches Volksfest wie vor der Coronapandemie.“ cb

Indersdorfer Volksfest gewinnt an Beliebtheit ‒ auch bei Besuchern aus anderen Landkreisen

Peter Brandl führt seinen Betrieb seit 47 Jahren, man kennt sich also aus in der Branche. Er weiß: Es gibt Feste, die stagnieren, andere verlieren an Beliebtheit, aber Indersdorf gehört definitiv weder zum einen, noch zum anderen. „Das Fest gewinnt an Popularität“, sagt Brandl.

Wer in den vergangenen Tagen auf den stets vollen Parkplatz und in die umliegenden Seitenstraßen geworfen hat, gibt dem Mann Recht. Nur Dachauer Kennzeichen – das war früher Mal. Diesmal kamen viele Volksfestbesucher auch aus Fürstenfeldbruck, Erding oder München. „Heuer hab’ ich auch viele Dachauer kennengelernt, die zum ersten Mal nach Indersdorf aufs Volksfest gekommen sind“, erzählt Schuster.

Keine Personalsorgen beim Indersdorfer Volksfestwirt

Während andere Wirte gerade händeringend Personal suchen, kennt Brandl diese Sorgen nicht. Er hat eine Mannschaft, wie er sie nennt, auf die er bauen kann. „Ich hatte heuer gerademal drei Neueinstellungen.“ Brandl kümmert sich um seine Angestellten, auch in Pandemiezeiten. Einige bekamen den vollen Lohn, die anderen Kurzarbeitergeld. Zudem „haben wir keinen vergessen. Nicht am Geburtstag, nicht an Weihnachten. Die Bindung zu unseren Mitarbeitern ist eng.“

Das bestätigt auch Schuster, der sich mit einigen Bedienungen unterhalten hat. „Die haben erzählt, sie machen mit dem Wirt alle Volksfeste mit, einfach, weil sie die Familie so mögen.“ Volksfestfreunde müssen jetzt aber nicht ein ganzes Jahr warten, bis sie die Brandls und ihr Team wiedersehen. „Wir freuen uns schon auf das Karlsfelder Siedlerfest“, so Brandl.

Auch die Schausteller waren begeistert, „endlich wieder in Indersdorf zu sein“, wie Schaustellersprecher Florian Diebold sagt. „Es war eine überragende Festwoche! Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Es war mega, die Leute waren ganz toll und viele sind auch zum Ratschen vorbeigekommen.“

