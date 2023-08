Fachbereichsleiterin geht in den Ruhestand

In den verdienten Ruhestand verabschiedete Bürgermeister Franz Obesser Renate Krämer. © Gemeinde

Nach fast drei Jahrzehnten ist Schluss: Renate Krämer, Fachbereichsleiterin der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen in Indersdorf, verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Sie war immer mit vollem Herzen und großer Euphorie bei der Arbeit.

Indersdorf - Mit – bis zuletzt andauernder – Euphorie und viel Tatendrang begann Renate Krämer 1995 als Gruppenleiterin im Marktkindergarten, zur Einarbeitung noch unter der damaligen Leitung. Ab 1996 übernahm sie dann die Leitung und war fortan für Kinder und Mitarbeiter verantwortlich.

Viele neue Ideen setzte Renate Krämer in den folgenden Jahren in den Kindertagesstätten um, organisierte Aktionen und Feste, setzte neue Projekte in die Tat um. Ein Meilenstein ihrer Tätigkeit war 2005 die Erarbeitung und Einführung eines neuen Konzeptes für Kindergarten- und Hortkinder – das „Haus für Kinder“.

Als 2015 alle gemeindlichen Kindertageseinrichtungen unter einer Leitung gestellt wurden, war es für Rente Krämer eine Selbstverständlichkeit, die Fachbereichsleitung zu übernehmen. Auch baulich wurden unter ihrer Leitung die gemeindlichen Kindertagesstätten weiterentwickelt. Das gilt etwa für die Errichtung des Anbaus am „Haus für Kinder“, die Neuerrichtung des Kindergartens „Regenbogenland“ und die Erweiterung und Sanierung in der Kita in Niederroth.

Einer ihrer wichtigsten Leitsätze, wie sie sagt, sei immer gewesen: „Unsere Kinder sind unsere wichtigsten Gäste, die zu uns in Haus kommen, sorgfältige Zuwendung verlangen, eine Zeit lang bei uns verweilen und dann aufbrechen, um ihre eigenen Wege zu gehen.“

Renate Krämer begleitete viele Kinder liebevoll und half ihnen dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sodass sie später ein verantwortungsvolles, selbstbestimmtes Leben führen können. Wichtig war ihr aber auch der Kontakt zu den Familien.

Offiziell verabschiedet wurde Renate Krämer Ende Juli. Bei einem Sommerfest bedankten sich jetzt der Bürgermeister und ihre langjährigen Kollegen, die Mitarbeiter der Verwaltung, des Bauhofes, der Kläranlage, sowie die Vertreter des Marktgemeinderates. Besonders gerührt war Renate Krämer außerdem über die Resonanz vieler ehemaliger Wegbegleiter. dn