Neuerung am Indersdorfer Faschingsumzug

Am kommenden Sonntag steigt in Indersdorf wieder die größte Veranstaltung für Narren im Landkreis: der Faschingsumzug. Für diejenigen, die bereits auf der Zugstrecke der Hunger packt, gibt es heuer eine gute Neuerung. Zudem braucht das Faschingskomitee noch Helfer.

Indersdorf – Bis jetzt haben sich bereits 50 Gruppen für den Indersdorfer Faschingsumzug am kommenden Sonntag angemeldet. Noch bis einschließlich Donnerstag nehmen die Mitarbeiter im Bürgerbüro (0 81 36/93 41 50) die letzen Nachzügler an.

Für hungrige Narren gibt es neben den vielen Ständen am Marktplatz noch eine tolle Neuigkeit: Heuer betreibt zum ersten Mal das BRK am Mesnerplatz an der Klosterkirche einen Essens- und Getränkestand zu Gunsten der Vereinskasse. Bereits ab 10 Uhr können sich hier Umzugsteilnehmer und Zuschauer mit Leberkässemmeln, Pommes und mehr versorgen.

Die Teilnehmer stellen sich wie üblich an der Pasenbacher Straße auf, hier kontrollieren Polizei und Sicherheitsdienst die Wagen. Geprüft werden TÜV-Gutachten, die Einhaltung des Glasflaschenverbots, die Ausrichtung der Lautsprecherboxen nach Innen sowie die Schriftzüge und Karikaturen. Die Kontrolleure behalten sich vor, bei Verstoß gegen die Auflagen Gruppen vom Umzug auszuschließen. Der Umzug beginnt um 13 Uhr ab Höhe Krankenhaus in Richtung Kloster Indersdorf. Der Faschingszug geht vorbei an der Klosterkirche (Doppelturm) in Richtung Ludwig-Thoma-Straße. Hier in der Ludwig-Thoma-Straße kann man den Zug noch in Ruhe und meist ohne Gedränge ansehen - gut für Familien mit kleinen Kindern. Ziel des Zuges ist der Marktplatz, wo die Narren das Faschingstreiben genießen. Dort begrüßt Bürgermeister Franz Obesser begrüßt vom Podium aus jede Gruppe.

Der Erlös des Faschingssonntags wird für soziale Zwecke verwendet, hauptsächlich für den Seniorennachmittag am Volksfest. Deshalb zählen zu den wichtigsten Personen des Umzugs die 50 ehrenamtlichen Kassiere, die die Faschingszeichen zu je zwei Euro an die Zuschauer verkaufen. Das Komitee ist auf der Suche nach neuen Freiwilligen, die den sozialen Zweck der Veranstaltung als Kassier oder als Aufbau- und Abbauhelfer unterstützen wollen. Infos dafür gibt es bei Siegfried Fiedler unter Telefon 0 81 36/67 08.