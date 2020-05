Klosterjubiläum liegt vorerst auf Eis

Wegen Corona: Festausschuss Indersdorf entscheidet sich dafür, alle geplanten Veranstaltungen für 2020 abzusagen. Aber es soll auch alles nachgeholt werden

Indersdorf – Es wäre ein Novum gewesen: So viele Veranstaltungen zu einem speziellen Anlass hätte es noch nie in der Gemeinde gegeben. Anlässlich des Jubiläums „900 Jahre Kloster Indersdorf“ wäre das ganze Jahr über etwas los gewesen. Höhepunkt der Festivitäten wäre ein großes, zweitägiges Mittelalterfest gewesen. Doch daraus wird nun nichts. Zumindest nicht mehr heuer. Der Festausschuss hat nun in einer Sondersitzung beschlossen, für 2020 alle geplanten Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums abzusagen.

„Wir hoffen allerdings, dass wir das Jubiläum – und zwar komplett mit allen Veranstaltungen – bald nachholen können“, sagt Anna-Maria Schlatterer, Gemeindemitarbeiterin und Mitglied des Festausschusses. Favorisiert wird natürlich das Jahr 2021, der Festausschuss kommt im September dieses Jahres wieder zusammen,um zu prüfen, was möglich ist.

Wer sich auch ohne Veranstaltungen mit dem Thema „900 Jahre Kloster Indersdorf“ auseinandersetzen will, kann das heuer zumindest literarisch. Es gibt mehrere Werke, welche die Gemeinde derzeit dazu thematisch empfehlen kann. Zum einen vertreibt sie die Festschrift zum Klosterjubiläum von Hans Kornprobst. Das Buch kostet 29,90 Euro und hat 384 Seiten. Hier erzählt Kornprobst die Geschichte des Klosters. Er nimmt den Leser mit hinter die Mauern, macht sichtbar, was seit Jahrhunderten verschwunden ist (wir haben berichtet). Das Interesse an der Festschrift ist groß, weiß Anna-Maria Schlatterer. „Die Chronik wird sehr gut verkauft, so etwa 15 bis 20 Bücher pro Tag.“

Zudem verkauft die Gemeinde ein Buch zur Baugeschichte des Kloster Indersdorf: „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ des Architekturbüros Jesse Hofmayr Werner, verantwortlich für die Sanierung des Klosters und der Realschule. Das Buch kostet fünf Euro. Bestellung unter Telefon 0 81 36/93 40.

Auch die heimatkundliche Vierteljahresschrift „Amperland“ für die Kreise Dachau, Freising und Fürstenfeldbruck beschäftigt sich diesmal mit dem Indersdorfer Kloster. Das Heft kostet zehn Euro und wird nicht über die Gemeinde verkauft.

Zudem gibt es das Buch der Heimatforscherin Anna Andlauer „Zurück ins Leben. Die internationalen DP-Kinderzentren Kloster Indersdorf 1945 - 1948“. Sie scheibt über die internationalen Kinderzentren, die im Kloster nach dem Zweiten Weltkrieg untergebracht waren.

Dinge, die zwar heuer ausfallen, aber nachgeholt werden

Anlässlich des Jubiläums„900 Jahre Kloster Indersdorf“ waren das ganze Jahr über Veranstaltungen geplant. Höhepunkt der Festivitäten wäre ein großes, zweitägiges Mittelalterfest gewesen. Der Festausschuss hat sich jetzt darauf verständigt, alle Veranstaltungen abzusagen. Doch das Ziel ist: das Jubiläumsjahr nachzuholen. Dies wäre heuer unter anderem noch geplant gewesen: Mai: Ein Mariensingen mit dem Albersbacher Dreigesang in der Klosterkirche. Juni: Eine Themenführung „Die Klosterschätze: Liturgische Geräte, liturgische Gewänder und der Probststab“ von Christel Böller und ein Picknick im Klostergarten mit Live- Musik Juli: Eine Führung „Die Indersdorfer Stiftsanlage von außen“ von Hans Kornprobst, die wissenschaftliche Vortragsreihe „Die Augustiner als Seelsorgeorden“ von Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann und ein „Lauf ins Mittelalter“ August: Das große Mittelalterfest auf dem Volksfestplatz September: Die Radtour „Trete & Bete“ zu den Wallfahrtskirchen in der Gemeinde und die Themenführung „Ein Tag im Augustiner-Chorherren-Stift“. Vorträge von Georg Mair und Josef Kreitmeir. Oktober: Eine Bergmesse des Wandervereins am Wasserturm und ein Hoagartn im Barocksaal November: Ein Vortrag von Wolfgang Vogl: „Das Freskenprogramm in der Stifts- und Pfarrkirche“ Dezember: Ein Weinfest zum Abschluss des Jubiläums-Jahres im Barocksaal