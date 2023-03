Schwere Brandstiftung in Asylheim: Eritreer vor Gericht

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Von Stadelheim ans Gericht: der 28-jährige Eritreer. © Jantz

Seit Montag muss sich ein 28-jähriger Eritreer vor dem Münchner Landgericht verantworten. Er soll im vergangenen Mai einen Wohncontainer in seiner Indersdorfer Asylunterkunft angezündet haben.

München/Indersdorf – Der frühe Morgen des 23. Mai 2022 war ein arbeitsreicher für die Indersdorfer Feuerwehr. Zwei Mal, erst gegen 2.30 Uhr und dann noch einmal gegen 7 Uhr, wurden die Kameraden zur Asylunterkunft an der Rieder Straße gerufen. Dass vor allem der erste Brand nur Sachschaden verursachte, grenzt in der engen Containeranlage an ein Wunder.

Dem 28-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen

Der mutmaßliche Urheber der Brände, ein heute 28-jähriger Mann aus Asmara in Eritrea, steht seit gestern vor dem Landgericht München II. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung vor. Die Polizei hatte ihn noch am Vormittag des Unglückstags verhaftet; den Prozess erwartete er seitdem in der JVA Stadelheim.

Rucksack mit Kleidung angezündet und Brandbeschleuniger zu Hilfe genommen

Laut Anklageschrift soll der Eritreer in seinem Wohncontainer – die Anlage besteht aus zwei mal 20 Container umfassende Komplexe – einen Rucksack mit Kleidung angezündet und dabei auch Brandbeschleuniger zu Hilfe genommen haben. Dann soll er durch das Fenster zunächst geflohen sein. Später, als die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht hatte, soll der damals 27-Jährige in die Unterkunft zurückgekehrt sein und erneut gezündelt haben. Dabei sei er aber von anderen Bewohnern beobachtet und gestoppt worden, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte.

Der entstandene Sachschaden ist dabei enorm: Der durch Feuer und Ruß unbewohnbare Container musste teuer demontiert, Einzelteile entsorgt und später instand gesetzt werden. Kosten: 20 038,33 Euro – die das Landratsamt Dachau als Besitzerin der Anlage tragen beziehungsweise sich von seiner Versicherung erstatten lassen musste.

Angeklagter kann sich an nichts erinnern

Der Angeklagte selbst trug wenig zur Aufklärung des Falls bei. Er könne sich an nichts erinnern, ließ er seine Anwältin Verena Kessinger ausrichten. Zu seinem Leben berichtete er dagegen etwas ausführlicher: So sei er 2015 über den Sudan, Libyen und Italien nach Deutschland eingereist – um „ein neues Leben zu beginnen“, wie er sagte.

Doch 2016 hätten die Probleme begonnen, er habe angefangen zu trinken und Depressionen entwickelt. Auch mit der Arbeit hätte es nicht so recht klappen wollen: „Wegen Schlafstörungen war ich nicht pünktlich bei der Arbeit.“ Eine Langzeitpsychotherapie vor allem gegen seine Sucht – zu Spitzenzeiten habe er 20 Flaschen Bier pro Tag getrunken – hätte er gern gemacht, wie er dem Gericht unter Vorsitz von Richter Thomas Lenz erklärte. Diese Therapie sei ihm von den zuständigen Stellen verwehrt worden mit der Begründung, dass seine Sprachkenntnisse in Deutsch zu schlecht seien.

Ein damaliger Mitbewohner bestätigte gestern, dass die Trinkerei des Angeklagten in der Unterkunft bekannt gewesen sei: „Er wollte immer Geld von uns leihen. Aber wir haben ihm nichts gegeben, weil er davon immer Alkohol gekauft hat.“ Der Zeuge war auch dabei, als der Eritreer ein zweites Mal seinen Container anzünden wollte. „Wieso machst du das“, habe er ihn gefragt. Die Antwort sei gewesen: „Ich bin krank. Ich habe Stress.“ Auch anderen Mitbewohnern gegenüber soll der Angeklagte angekündigt haben, die Unterkunft „abzufackeln“. Laut Gutachten hatte der Angeklagte zum Zeitpunkt der zweiten Brandlegung 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Der Prozess dauert an.