Feuerwehr Eichhofen hat zwei neue Jugendwartinnen

Gut aufgestellt für die Zukunft

von Josef Ostermair

Auch kleine Feuerwehren wie Eichhofen haben durchaus ihre Berechtigung, das zeigte sich auf der Jahresversammlung. Zehn Mal musste die Wehr heuer ausrücken. Das Einsatzspektrum reichte von zwei Verkehrsunfällen und einem Kleinfeuer in Eichhofen bis hin zu Absperrarbeiten bei mehreren Veranstaltungen und einer Rettung in einer brennenden Wohnung. In Weil mussten die Kameraden einen Baum von der Straße entfernen.