Großes Kino für die Feuerwehr: Kampagnenfilm gegen Fremdenfeindlichkeit

Von: Verena Möckl

Hinter den Kulissen: Die Indersdorfer Feuerwehr bei den Dreharbeiten zum Kampagnenfilm „Schau hin!“. © Indersdorfer Feuerwehr

Die Indersdorfer Feuerwehr hat die Dreharbeiten für den politischen Kampagnenfilm „Schau hin!“ des bayerischen Innenministeriums unterstützt. Der Clip klärt über Fremdenfeindlichkeit auf.

Indersdorf – Ein Mann ist in seinem Wagen eingeklemmt. Er schreit. Einsatzkräfte der Feuerwehr brechen die demolierte Autotür auf und ziehen den Verletzten aus den Trümmern des rauchenden Wagens.

Eine junge Feuerwehrfrau steht am Rand und schimpft vor sich hin. „Dem hätt ich jetzt ned geholfen“, sagt sie. Es folgen Hetzparolen. Besorgt beobachtet die Einsatzleiterin das Geschehen. Dann greift sie ein.

Kampagnenfilm über Fremdenfeindlichkeit: Indersdorfer Feuerwehr hilft beim Dreh

Die Szene ist fiktiv. Sie stammt aus dem eineinhalbminütigen Kampagnenfilm „Schau hin! – Bei der Feuerwehr“, der auf Fremdenfeindlichkeit aufmerksam machen will.

Wer sich das Video genauer anschaut, der erkennt die Indersdorfer Marktkirche, vielleicht auch das Indersdorfer Feuerwehrhaus oder den ein oder anderen Indersdorfer Feuerwehrler, der als Statist durchs Bild huscht. Denn die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde unterstützte das Filmteam bei den Dreharbeiten.

Ein Zeichen gegen Fremdenhass und für Zivilcourage wollten die Geschwister Andreas und Manuela Eschenbecher mit dem Videoclip setzen. © Feuerwehr Indersdorf

„Wir haben den Schauspieler gefühlt zehnmal aus dem Auto gerettet“, erzählt Andreas Eschenbecher. Den ganzen Tag habe der Dreh gedauert. Der 18-Jährige ist mit sechs weiteren Feuerwehrkameraden vor der Kamera zu sehen.

Videoclip: „Schau hin! - Bei der Feuerwehr“ klärt über Fremdenhass auf

Gemeinsam mit seiner Schwester Manuela Eschenbecher hat er den Auftrag im vergangenen Jahr an Land gezogen. Erfahrungen mit Fremdenhass bei der Feuerwehr hätten beide nicht gemacht. Eigentlich hatten sich die Geschwister für eine Werbekampagne beworben. Doch weil das nicht klappte, kam der Landesfeuerwehrverband stattdessen mit einer politischen Kampagne auf sie zu.

Auch andere bayerische Feuerwehren wurden angeschrieben, doch alle lehnten ab. Auch der Indersdorfer Feuerwehrkommandant Carsten Rummeling zögerte zuerst. Es könne durch den Videoclip der Anschein erweckt werden, es gebe Fremdenhass bei der Indersdorfer Feuerwehr, hatte Rummeling anfangs befürchtet.

Wir machen keinen Unterschied, wen wir retten.

Wie der Feuerwehrkommandant betont, ist das in Indersdorf nicht der Fall: „Fremdenfeindlichkeit haben wir nicht und wollen wir nicht.“ Seit 20 Jahren ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr in Indersdorf. In dieser Zeit habe er noch keinerlei Anfeindungen aufgrund von Herkunft oder Sexualität miterlebt.

Indersdorfer Feuerwehr: „Fremdenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz“

„Wir machen keinen Unterschied, wen wir retten“, betont Andreas Eschenbecher, der seit fünf Jahren ehrenamtlich für die Feuerwehr im Einsatz ist. Gerade soziale Organisationen, die als Helden gesehen würden, müssten mit gutem Beispiel vorangehen. Von Schlagzeilen über rechte Unterwanderung und rassistische Vorfälle bei Feuerwehren hätten er und seine Schwester nichts gewusst.

„Für uns kommt es nicht auf Hautfarbe, Religion und Geschlecht an, sondern ob jemand Hilfe braucht“, bekräftigt Manuela Eschenbecher. „Fremdenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz.“ Die 21-Jährige ist seit acht Jahren bei der Indersdorfer Feuerwehr. Hinschauen und hinhören ist für sie ein Zeichen von Zivilcourage.

Kampagne des Bayerischen Innenministeriums gegen Radikalisierung Das Bayerische Innenministerium will mit der Kampagnenreihe „Schau hin!“ über die Hintergründe von Radikalisierung informieren. Nicht nur bei der Feuerwehr, sondern unter anderem auch im Jugendtreff und in der Handballmannschaft. Die Videos gibt es auf www.schau-hin.bayern.de oder auf Youtube.

