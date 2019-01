Neun Einsätze und etliche Übungsstunden absolviert

Bei der Feuerwehr in Ainhofen war 2018 wieder einiges geboten. Jetzt wurde eine Bilanz gezogen.

Ainhofen –Dass kleinere Feuerwehren, wie die Feuerwehr Ainhofen, nach wie vor ihre Berechtigung haben, beweisen die auf der Jahresversammlung im Gasthof Gschwendtner in Langenpettenbach vorgetragenen Zahlen und Berichte.

Von Kommandant Werner Scheib war zu erfahren, dass die Ainhofner Wehr 2018 neunmal ausrücken musste. Die Hauptaufgaben lagen dabei in technischer Hilfeleistung. Fünfmal mussten nach Sturmschäden auf den Straßen in Richtung Neuried, Gundackersdorf und Eglersried Bäume von der Fahrbahn entfernt werden. Auch bei zwei Verkehrsunfällen leistete Ainhofen wichtige Rettungsarbeit. In Kleinschwabhausen musste ein weiteres Mal die Ausleuchtung einer Unfallstelle bei einem Hubschraubereinsatz übernommen werden. Von Brandeinsätzen blieb man 2018 allerdings verschont. Dennoch kam die Wehr auf 70,25 Einsatzstunden.

Scheib zeigte auch auf, dass die Übungsmoral seinen Vorstellungen entspricht, Entschuldigungen über die WhatsApp-Gruppe aber nicht mehr geduldet werden. Allein die Jugendfeuerwehr hat 192 Übungsstunden absolviert. In 467 Stunden haben sich die zwei Löschgruppen auf die mit Erfolg abgelegte Leistungsprüfung vorbereitet, so dass insgesamt 925 Übungsstunden zusammen kamen. Weitere 204 freiwillige Stunden investierten engagierte Feuerwehrler in die Demontage der am Gerätehaus entfernten Container-Anlage, so dass seitens der Feuerwehr im vergangenen Jahr 1199,25 Stunden im Dienste der Allgemeinheit geleistet wurden. „Und das ist Rekord“, sagte Scheib, der sich bei der Marktgemeinde für die Erweiterung der Container-Anlage am Gerätehaus bedankte (wir berichteten).

Dass auch die Jugend in der Ainhofner Wehr fleißig übt, freute Bürgermeister Franz Obesser besonders. Die Jugend hat nämlich auch die Leistungsprüfung absolviert. Zweiter Jugendleiter Markus Hirschler berichtete, dass Lisa Haag, Florian Jungmair, Julian Hechtl, Manuel Kassner und Jonas Kellerer auch mit Erfolg die Truppmannausbildung beendet haben. Bei der Jugend verzeichnet man ab 2019 allerdings einen kleinen Aderlass, denn Florian Fottner wurde in den aktiven Dienst übernommen, und einen Austritt gibt es, so dass die Jugendfeuerwehr auf elf Personen geschrumpft ist.

Doch die Feuerwehr hat nach wie vor einen besonderen gesellschaftlichen Wert im Dorfleben, nachdem es in Ainhofen ja leider kein Wirtshaus mehr gibt, das zeigte Schriftführer Thomas Möckl auf. Die Feuerwehr ist 2018 nämlich mehrmals mit ihrer Standarte ausgerückt, ob nun bei Hochzeitsfeiern von Feuerwehrlern, der Fronleichnamsprozession, beim Marktfest und Volksfesteinzug in Indersdorf oder beim Kriegerjahrtag in Ainhofen sowie der Schießstanderöffnung in Kleinschwabhausen. Beim Schießen der Ainhofner Vereine hat die Feuerwehr sogar den zweiten Platz belegt.

Die Feuerwehr hat wie gewohnt das Dorffest ausgerichtet und wird heuer im Herbst erneut einen Ausflug organisieren. Dabei soll es zur Skisprungschanze in Obersdorf und zur Breitnachklamm gehen. Die Spritzenmänner werden auch bei der 100-Jahr-Feier mit Fahnenweihe des Krieger- und Soldatenvereins Ainhofen dabei sein, die für Sonntag, 29. September, im Terminplan steht.

Als Zeichen der Zufriedenheit der 28 Aktiven und der übrigen Mitglieder in dem 74 Mitglieder zählenden Feuerwehrverein wertete Feuerwehrvorstand Martin Hefele, dass es keine einzige Wortmeldung gab. ost