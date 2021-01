Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner aus brennendem Haus

Zu einem Zimmerbrand am Montagmorgen in Indersdorf mussten die Feuerwehren ausrücken. Foto: kreisbrandinspektion

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Cyclostraße in Indersdorf ist am Montag gegen 4.30 Uhr ein Schwelbrand ausgebrochen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch wurde ein 52-jähriger Bewohner schwer verletzt.