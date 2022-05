Gemeinschaft steht vor dem Aus

Kandidieren nicht mehr: Vroni Simanowski, Hildegard Pierzyna, Irmi Spicker und Angelika Wültsch (v.l.). © ost

Indersdorf – Der Katholische Frauenbund Indersdorf steht vor einer ungewissen Zukunft, schlimmstenfalls droht ihm die Auflösung. Denn niemand will mehr die Führung übernehmen. Bei der Jahresversammlung am Freitag, 27. Mai, 16 Uhr, im Gasthaus Doll in Ried soll versucht werden, einen neuen Vorstand zu gewinnen.

VON JOSEF OSTERMAIR

Doch die Chancen stehen nicht gut, da der amtierende Vorstand schon vor langer Zeit erklärt hat, nicht mehr zur Wahl zu stehen. Andere Bewerberinnen gibt es bislang nicht.

Ähnliche Probleme hat man auch in der Nachbarschaft. In Hilgertshausen steht der Frauenbund bereits vor einer Stilllegung, nicht viel besser sieht es in Jetzendorf aus, wo es auch an Mitarbeiterinnen in der Führungsebene des Frauenbundes fehlt.

In Indersdorf bilden Irmi Spicker (Vorsitzende), Vroni Simanowski (2. Vorsitzende), Hildegard Pierzyna (Schatzmeisterin) und Angelika Wültsch (Schriftführerin) das Führungsteam. Doch keine dieser vier Damen ist bereit, nach langjähriger Mitarbeit weiterzumachen. Vroni Simanowski zieht zudem aus der Gemeinde weg.

„Trotz intensiver Bemühungen in den letzten vier Jahren konnten wir keine Nachfolgerinnen finden“, bedauert Frauenbund-Chefin Irmi Spicker. Die 61-Jährige war von 1998 bis 1999 Teamsprecherin und ist seit 1999 Vorsitzende.

Generell lasse das Interesse am Frauenbund nach. Das zeige sich auch an den deutlich zurückgegangenen Mitgliederzahlen. „Wir hatten in den letzten drei Jahren keinen einzigen Zugang mehr und sind so auf 165 Mitglieder zurückgegangen“, so Spicker. Zu Spitzenzeiten zählte der Frauenbund 235 Mitglieder.

„Wir machen uns stark für Frauen“, diese Überzeugung war und ist seit 1903 das Fundament des Katholischen Deutschen Frauenbundes, in dem Frauen Politik, Gesellschaft und Kirche aktiv mitgestalten und sich dafür stark machen, dass auch in der heutigen Zeit die Würde des Menschen gewahrt und geschützt bleibt. Diese Überzeugung bröckelt beim Frauenbund-Zweigverein Indersdorf leider immer mehr, wenngleich der KDFB für eine Gesellschaft und eine Kirche steht, in der Frauen und Männer partnerschaftlich Verantwortung für eine Zukunft in einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt übernehmen, in der Glaube auch gelebt wird.

„Dieses Engagement beginnt aber nicht in der großen Politik, sondern im Kleinen. Es beginnt an unserer Basis, hier im Frauenbund Markt Indersdorf!“ Mit diesen Worten hat der amtierende Frauenbund-Vorstand auch im Pfarrbrief dazu aufgerufen, neue Kräfte für eine Mitarbeit im Vorstand zu finden. Nach Meinung von Spicker und ihren Mitstreiterinnen wäre es für den Indersdorfer Frauenbund an der Zeit, von den in über zwei Jahrzehnten doch ein wenig eingefahrenen Gleisen neue Wege einzuschlagen und mit frischem Wind und neuen Ideen die Grundgedanken des KDFB weiterzuleben. Der Katholische Frauenbund sei zunehmend eine gesellschaftliche und auch eine politische Kraft geworden, die sich für weit mehr als nur für Tradition starkmache. Spicker: „Wir wollen den Schwachen, den Leisen in unserer Gesellschaft eine Stimme geben, doch das geht halt nur, wenn der Zweigverein weiterbesteht.“

Noch können sich Katholikinnen bei der Neuwahl am 27. Mai um ein Vorstandsamt bewerben. Im Falle einer erfolglosen Wahl wird sechs Wochen später ein neuer Termin festgesetzt. Wenn auch dann kein neuer Vorstand zusammenkommt, bleibt nur die Auflösung oder die Stilllegung.