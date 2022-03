57-Jähriger stirbt nach Frontalunfall - Frau schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Indersdorf zwischen Eichhofen und Westerholzhausen ist ein 57-jähriger Mann verstorben. Eine 43-Jährige musste schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Indersdorf – Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen Eichhofen und Westerholzhausen am Dienstagvormittag ist ein 57-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Altomünster noch an der Unfallstelle verstorben. Eine 43-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, schwebt laut Polizei aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Kurz vor 10.30 Uhr war der 57-jährige Dacia-Fahrer laut Polizei auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Westerholzhausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Seat.

Frontalunfall in Indersdorf: 57-Jähriger verstirbt an Unfallstelle - 43-Jährige schwer verletzt

Er erlag noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen. Die 43-jährige Seat-Fahrerin, ebenfalls aus dem Gemeindebereich Altomünster, zog sich schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus München Schwabing eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp über 10 000 Euro.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde ein Sachverständiger zur weiteren Klärung der Ursache an die Unfallstelle bestellt. Die Feuerwehren aus Eichhofen, Westerholzhausen sowie Indersdorf waren im Einsatz. Die Ortsverbindungsstraße war bis 16.15 Uhr aufgrund von Spurensicherungs- und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. dn

