Führungswechsel bei der Ainhofner Wehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Ainhofen gibt es neue Führungskräfte. Zudem wurden die alten Kommandanten nach zwölf Jahren mit viel Lob für ihre Arbeit verabschiedet.

+ Die neuen Kommandanten der Ainhofner Feuerwehr: Markus Hirschler (Zweiter von links) und Daniel Bucher (Zweiter von rechts). Kreisbrandmeister Thomas Burgmair (links) und Bürgermeister Franz Obesser gratulierten. © Josef Ostermair

Ainhofen – Führungswechsel bei der Feuerwehr Ainhofen: 15 der 24 aktiven Dienstleistenden nahmen an der Kommandantenwahl teil und schenkten ohne Gegenstimmen Markus Hirschler (1. Kommandant) und Daniel Bucher (2. Kommandant) ihr Vertrauen.

Ein Novum war es, dass die Wahl wegen der Abstandsregeln während der Corona-Pandemie nicht im Feuerwehrhaus in Ainhofen, sondern im größeren Aufenthaltsraum der Indersdorfer Wehr stattfinden musste.

Die beiden neuen Feuerwehr-Chefs sind bereits gut im Feuerlöschwesen und in allen übrigen Bereichen der Feuerwehr involviert. Der 34-jährige Markus Hirschler engagierte sich zuletzt als Gruppenleiter und hat ebenso wie sein 33-jähriger Stellvertreter Daniel Bucher, der bisher Jugendwart war, bereits die Ausbildung zum Leiter einer Feuerwehr absolviert.

Für die beiden bisherigen Führungskräfte ging eine zwölfjährige Amtszeit zu Ende. Der bisherige Kommandant Werner Scheib hatte schon im Januar auf der Hauptversammlung der Ainhofner Feuerwehr seinen Rückzug angekündigt, und beim 2. Kommandanten Thomas Fottner war auch klar, dass er wegen des beabsichtigen Umzugs nach Hilgertshausen seinen Posten abgeben wird.

Vor der Neuwahl unter der Leitung von Bürgermeister Franz Obesser und Kreisbrandmeister Thomas Burgmair gab es viele Lobesworte für die beiden scheidenden Kommandanten. „Sie haben zwölf Jahre dieses Ehrenamt zum Schutz unserer Bürger mit Bravour gemeistert“, sagte der Bürgermeister. Er erinnerte daran, dass Scheib und Fottner viele Stunden ihrer Freizeit in die Beschaffung des neuen Feuerwehr-Fahrzeugs und den notwendigen Umbau und die Erweiterung des Ainhofner Feuerwehrgerätehauses gesteckt haben. Besonders beeindruckte Obesser, dass keine Leistungsprüfung ausgelassen wurde und die Verantwortlichen mit großem Erfolg nach jungen Kräften in der Ainhofner Wehr warben.

Kreisbrandmeister Burgmair stellte fest, dass die Feuerwehren in der Marktgemeinde Indersdorf gerade in den vergangenen Jahren eng zusammengewachsen seien. Auch erinnerte er daran, dass die Ainhofner Wehr heuer so viele Einsätze wie nie zuvor hatte. Burgmair lobte nicht nur die Ainhofner Feuerwehrleute, sondern auch den Bürgermeister, der das Feuerwehrwesen gewaltig unterstütze. „Auf dieser Basis kann man gut weiterarbeiten“, sagte Burgmair.

Mit den Worten „Nur gemeinsam sind wir stark“ appellierte Burgmair an die Aktiven der Ainhofner Wehr, wegen Corona nicht die Köpfe in den Sand zu stecken. Er wies darauf hin, dass die wegen Corona heuer zu kurz gekommene Aus- und Weiterbildung im nächsten Jahr nachgeholt werden soll.

„Ich hoffe, dass es gemeinsam mit Daniel Bucher bei uns so weitergehen kann, wie wir das unter Scheib und Fottner kannten“, sagte der neue Kommandant Markus Hirschler.

Sein Vorgänger Werner Scheib ließ seine letzten beiden Jahre Revue passieren und stellte fest, dass es die beste Lösung gewesen sei, nicht neu zu bauen, sondern das Gerätehaus in Containerbauweise zu erweitern. Diese Maßnahme habe aber viel Eigenleistung erfordert. Er spendete allen aktiven Mitstreitern Lob und Anerkennung, „denn man ist nur so stark, wie die Mannschaft hinter einem steht“.

Franz Obesser verabschiedete die beiden bisherigen Kommandanten mit dem Ehrenkrug der Marktgemeinde. Die Wehr schenkte den beiden zum Abschied zwei mit dem Ainhofner Feuerwehrhaus und dem neuen Fahrzeug bemalte Scheiben.

+ Abschied nach zwölf Jahren an der Feuerwehrspitze: Thomas Fottner und Werner Scheib (v.l.). © Josef Ostermair

Rubriklistenbild: © Josef Ostermair