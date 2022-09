Für die Energiewende vor Ort: Spatenstich in Ried für die Erweiterung des Fernwärmenetzes

Spatenstich zur Erweiterung des Fernwärmenetzes. © Roswitha Höltl

Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben auf dem Hof von Josef Götz in Ried den Spatenstich für die Erweiterung des Fernwärmenetzes gefeiert.

Ried - Götz wird in Kürze für zwei Ortsteile von Markt Indersdorf eine regionale und nachhaltige Versorgung schaffen. Insgesamt 120 Haushalte in den Ortsteilen Karpfhofen und Eisfeld sollen an das erweiterte Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lobte das Projekt: „Das Fernwärmeprojekt der Firma Götz Biowärme GmbH zeigt auf eindrucksvolle Weise, was möglich ist, wenn für die Wärmewende vor Ort alle an einem Strang ziehen.“ Er ergänzte: „Über das nun im Bau befindliche Wärmenetz können noch mehr Haushalte in Markt Indersdorf von dieser effizienten Form der erneuerbaren Wärmeversorgung profitieren.

Zum Vorteil für die regionale Wertschöpfung und für den eigenen Geldbeutel, denn in den aktuellen Verwerfungen auf Energiemärkten bietet Abwärme aus Biogasanlagen eine hohe Preisstabilität.“ Auch Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser lobte das Projekt in höchsten Tönen. Bereits vor Monaten betonte er: „Es ist schön, mit Josef Götz einen Partner zu haben, mit dem die Energiewende tatsächlich realisiert werden kann!“ Gestern in Ried sagte Obesser: „Hier wird Energie gelebt!“

Das Bild vom Spatenstich zeigt: Hans Friedl, Landrat Stefan Löwl, MdL Bernhard Seidenath, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Josef Götz, Bürgermeister Franz Obesser, MdL Benno Zierer, Franz Obermeier und der Präsident vom Fachverband Biogas, Claudius de Costa Gomez (von links).

