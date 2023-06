Asylhelferkreis Indersdorf sucht Unterstützer: „Geflüchtete willkommen heißen!“

Von: Christiane Breitenberger

Der Asylhelferkreis Indersdorf sucht derzeit händeringend Unterstützer. Leiter Georg Weigl erklärt die Gründe für den aktuellen Bedarf, was auf die Helfer zukommt und warum sich das Ehrenamt lohnt.

Indersdorf – In einem Zelt in Indersdorf sollen vorübergehend bis zu 100 Geflüchtete unterkommen (siehe Kasten). Um diese Menschen betreuen zu können, sucht der Indersdorfer Helferkreis jetzt Unterstützer. Georg Weigl (70), der sich seit zehn Jahren im Helferkreis engagiert, erklärt im Interview, warum Geflüchtete gerade am Anfang Menschen brauchen, die ihnen zur Seite stehen, welche Aufgaben die neuen Helfer haben werden und was das Besondere an der Arbeit mit geflüchteten Menschen ist.

Warum braucht der Indersdorfer Helferkreis gerade dringend Unterstützung?

Unsere Aktiven sind alle gut eingespannt mit ihrer Arbeit für Geflüchtete, die hier bereits in den Containern an der Rieder Straße oder Wohnungen leben. Wenn die Menschen ankommen, die vorübergehend im Zelt untergebracht werden, fehlen uns dafür die Kapazitäten.

Um wie viele Menschen kümmert sich der Helferkreis im Moment?

Wir betreuen derzeit rund 70 Asylbewerber und Asylberechtigte.

Warum ist es so wichtig, die Geflüchteten gleich zu unterstützen, wenn sie ankommen?

Es ist wichtig, dass jemand den Menschen von Beginn an das Gefühl gibt, dass sie hier willkommen sind. Unser Kontakt ist der erste Schritt zur Integration. Mit unserer Hilfe können sich die Geflüchteten leichter in ihrer neuen Umgebung zurecht und Anschluss finden und sind nicht einfach nur sich selbst überlassen. Es wäre fatal, wenn sie nur isolierte Menschen in einer Zeltunterkunft wären, und drumherum spielt sich die deutsche Welt ab, von der sie abgegrenzt sind.

Wie sollen die neuen Helfer eingesetzt werden?

Als wir 2015 die Geflüchteten betreuten, die in der Indersdorfer Tennishalle untergebracht waren, hatten wir dafür ein eigenes Team. Genauso stelle ich mir das für die Menschen in der Zeltunterkunft vor. Selbstverständlich würden wir erfahrenen Helfer ständig für Hilfestellungen zur Verfügung stehen. Das Wichtige bei uns ist: Für niemanden gibt es irgendeine Verpflichtung. Man kann sich einbringen, soweit es geht und auch jederzeit wieder aussteigen. Unser Motto war von Anfang an, dass keiner mehr tut als ihm Spaß macht.

Welche Aufgaben kommen auf das neue Team zu?

Es geht vor allem darum, die Neuankömmlinge zu begrüßen und ihnen bei täglichen Besorgungen zu helfen und alle möglichen Fragen zu beantworten. Dinge wie: Wo kann ich einkaufen, wo sind Ärzte, woher bekomme ich ein Fahrrad? Es geht darum, den Leuten die Orientierung in Indersdorf und im Landkreis zu erleichtern. Wir helfen auch bei der Anmeldung bei der Gemeinde, Fahrkartenkauf, und vielem anderem mehr. Es wird nie langweilig, die Arbeit ist immer abwechslungsreich.

Wer kann helfen?

Wirklich jeder, der möchte. Es wäre toll, wenn sich eine altersmäßig gemischte Gruppe bilden würde.

Warum wäre es fatal, wenn sich keine neuen Helfer melden?

Weil all die Dinge, über die wir bereits gesprochen haben, sonst niemand macht. Die Geflüchteten wären isoliert und sich selbst überlassen.

Wie klappt es mit der Verständigung?

Die Sprache ist tatsächlich meistens das kleinste Problem. Es gibt Übersetzungsapps, die Verständigung klappt damit prima. Meistens haben die Geflüchteten entsprechende Programme auf ihren Handys.

Was antworten Sie Menschen, die Sätze sagen wie: „Wie viele Menschen sollen wir denn noch aufnehmen?“

Sowas hat zum Glück noch nie jemand zu mir gesagt.

Sie helfen Menschen seit Jahren, sich in ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden. Was sind die besonders schönen Momente an Ihrer Arbeit?

Eine große Freude war es für mich, als ich die erste Arbeitsstelle für einen Flüchtling gefunden hatte. Einige haben mit großer Unterstützung vom Helferkreis ihre Ausbildung geschafft. Das ist immer eine große Freude für alle. Und immer wieder entstehen neue Freundschaften – auch innerhalb des Helferkreises.

Zelt im Gewerbegebiet ist nur als „absolute Pufferunterkunft“ gedacht

Der Landkreis Dachau will bis Jahresende 600 weitere Betten für Flüchtlinge zur Verfügung stellen – sei es in neu zu errichtenden Containeranlagen, oder in kleineren, angemieteten Objekten. Bis diese Objekte bezogen werden können, steht im Indersdorfer Industriegebiet die neue Zeltunterkunft für etwa 100 Menschen zur Verfügung (wir berichteten).



Das Zelt in Indersdorf sei laut Pressesprecherin Sina Török bezugsfertig und soll aber nur als „absolute Pufferunterkunft dienen, um mögliche Verzögerungen bei den neuen Containerunterkünften zu überbrücken“. Wann die ersten Flüchtlinge im Zelt untergebracht werden sollen, ist noch nicht bekannt.



Es ist nicht das erste Mal, dass auf diesem Gelände geflüchtete Menschen untergebracht werden. In der ehemaligen Tennishalle waren laut Regierungsprogramm von Oktober 2014 bis 10. Mai 2017 Menschen in der Tennishalle in Indersdorf untergebracht, so das Landratsamt Dachau. Die Halle wurde im Oktober 2014 innerhalb 48 Stunden im Zuge des Winternotfallplans bereitgestellt. Im Februar 2015 wurde sie erneut als Unterkunft aktiviert. Insgesamt waren laut Landratsamt zirka 1300 Personen in diesem Zeitraum in der Halle untergebracht. In der Halle war Platz für etwa 120 Personen.



„Die Personen wurden aus der Halle immer so schnell wie möglich wieder verlegt. Im Schnitt waren sie dort für etwa zwei Monate“, so die Pressesprecherin. Zwischenzeitlich wurde die Halle für die Unterbringung von Gütern aus dem Katastrophenschutz genutzt, bis diese in der Katastrophenschutzhalle in Hebertshausen eine neue Heimat fanden. Nach dem Abriss der Tennishalle war auf der Fläche das Corona-Testzentrum des Landkreises stationiert. cb