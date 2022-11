Straßenbeleuchtung wird komplett auf LED-Technik umgerüstet: Gemeinde spart jährlich 33 Tonnen CO2 ein

Von: Christiane Breitenberger

In Indersdorf gibt es rund 1000 Straßenlaternen, die Hälfte davon ist schon auf LED umgerüstet. Der Rest soll bald folgen. © dpa

In Zeiten der Energiekrise haben die Indersdorfer Gemeinderäte eine weitere Maßnahme verabschiedet, um Strom zu sparen. Alle Straßenlaternen werden mit LED-Technik ausgestattet. Doch das spart bei Weitem nicht nur Strom.

Indersdorf – Gemeinden wie Privatleute, jeder versucht dieser Tage, wegen der Energiekrise Strom einzusparen, wo es nur möglich ist. Endlich – so Kämmerer Philipp Blumenschein – kann die Gemeinde das realisieren, was sie leit Langem anstrebt: All ihre Straßenlaternen auf LED-Technik umrüsten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte er zusammen mit Josef Bestle, Kommunalbetreuer der Bayernwerk AG, was das konkret an Einsparpotenzialen mit sich bringt, und warum die Umrüstung nicht schon früher möglich war.

In Indersdorf gibt es rund 1000 Straßenlaternen, die Hälfte davon ist bereits mit LED-Technik ausgestattet, der Rest soll nun folgen. Die Kosten für die Umrüstung betragen laut Josef Bestle 260 000 Euro. Das Gute daran: 242 000 Euro davon sind förderfähig, eine Kombination aus Bundesförderprogramm mit einem Förderprogramm des Freistaates, so Bestle.

Der Kommunalberater hatte noch mehr gute Nachrichten für die Gemeinderäte: Pro Jahr spart sich die Gemeinde dank der geplanten Umrüstung Stromkosten in Höhe von 22 400 Euro. Aber: Das sei laut Bestle bei Weitem nicht genug, seine Prognose beziehe sich noch auf einen Strompreis von 25 Cent kW/h. „Da steht bald eine ganz andere Zahl“, so Bestle und spielte damit auf eine Verdoppelung, wenn nicht gar Verdreifachung des derzeitigen Strompreises an.

Frage liegt nahe: Warum erfolgt Umstellung erst jetzt?

Doch die Gemeinde spart mit der Umrüstung nicht nur bei den Kosten, sondern auch beim Strom- und beim CO2-Verbrauch. 90 000 Kilowattstunden verbrauchen die neuen LED-Lampen jährlich weniger Strom als die derzeitigen Lampen, also 33 Tonnen weniger an CO2.

Alles in allem eine Umrüstung, die nur Vorteile mit sich bringt. „Jetzt fragt Ihr Euch sicher, warum wir das nicht schon längst gemacht haben“, sagte der Kämmerer zu den Gemeinderäten. Die Antwort: „Weil das Förderprogramm erst seit kurzem so ist.“ Zuvor wäre es nötig gewesen, dass die „Brennstellen Eigentum des Marktes sind, um eine Förderung zu erhalten, die Straßenlaternen in der Gemeinde Indersdorf sind jedoch Eigentum der Bayernwerk AG. Diese kümmert sich auch um Umrüstung und Wartung.

Doch an diesem Abend gab es auch weniger erfreuliche Nachrichten: „Wenn Sie jetzt erwarten, dass wir gleich umrüsten können, liegen Sie leider falsch“, so Josef Bestle. Der Kommunalbetreuer weiß: So schnell geht das mit den Zuschüssen nicht. „Wir haben Gemeinden, die haben letzten Dezember den Antrag gestellt und noch immer keine Förderung.“ Seine Prognose: „Wenn sie heute beschließen und gleich den Antrag stellen, können wir wohl 2024 umrüsten.“

Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig, alle Straßenlaternen umrüsten zu lassen.

