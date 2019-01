Schwierige Kalkulation für die Abwassergebühren der Kleinkläranlagen

Was sollen Besitzer von Kleinkläranlagen an Abwassergebühren zahlen? Die Gemeinde Indersdorf hat ein Problem mit der Kalkulation.

Indersdorf– Gerechtigkeit ist eine schwierige Sache, und eine Lösung zu finden, die fair für alle Fälle ist, ist oft eine Herausforderung: In der Gemeinde Markt Indersdorf steht man vor diesem Problem bei der Regelung der Beiträge und Gebühren für die Besitzer von Kleinkläranlagen. Rund 160 Kleinkläranlagen gibt es in der Gemeinde, in denen das Abwasser von Anwesen, die nicht an den Kanal angeschlossen sind, aufbereitet wird.

Aufgrund einer neuen EU-Richtlinie mussten die Besitzer diese Anlagen vor einiger Zeit erneuern, größtenteils auf eigene Kosten. Diese modernen Anlangen klären zwar besser, erschweren der Gemeinde aber die Kalkulation. Früher wurde jede Anlage einmal pro Jahr von einem Lastwagen angefahren, der den angefallenen Klärschlamm abtransportierte. Bei den neuen Anlagen ist die Leerung unregelmäßiger, ein Gutachter, der die Kleinkläranlagen wartet, gibt vor, wann es wieder so weit ist.

„Dadurch gibt es große Schwankungen bei der Menge an Klärschlamm und große Unsicherheiten bei der Kalkulation“, erklärte Gemeinderat Hans Wessner (Wählergruppe Umweltdenken), der als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses die gemeindlichen Finanzen überprüft und bei diesem Thema Schwierigkeiten festgestellt hat.

Laut Wessners Zahlen ging man für den Kalkulationszeitraum 2015 bis 2017 von 600 Kubikmeter Klärschlamm pro Jahr aus – es war eine zu hohe Schätzung. Für den Kalkulationszeitraum ab 2018 rechnet man jetzt mit 265 Kubikmeter Fäkalschlamm jährlich. Für die Kleinkläranlagenbesitzer hat sich dadurch der Preis pro Kubikmeter von 61,16 Euro auf 78,43 Euro stark erhöht.

Nicht ausgeschlossen ist, dass es bei der neuen Kalkulation 2021 wieder eine große Schwankung gibt. „Es gibt so viele Kleinkläranlagentypen, dass Voraussagungen schwierig sind“, sagt Indersdorfs Bauamtsleiter Erich Weisser.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Gemeinderat zudem noch auf einen weiteren Punkt bei der Einleitung des Fäkalschlamms von den Kleinkläranlagen in die gemeindliche Kläranlage aufmerksam gemacht: „Der Schlamm durchläuft die gesamte Anlage und wird nicht direkt in die Schlammbehandlungsanlage eingeleitet“, so Wessner. „Bei der Kalkulation der Gebühren und Herstellungsbeiträge wurden aber nur die Kosten der Fäkalschlammbehandlung berücksichtigt.“ Dadurch könnten sich Unterschiede von mehreren tausenden Euro bei den Herstellungsbeiträgen von an den Kanal anschließbaren und nicht anschließbaren Grundstücken ergeben.

Ein Teil des Fäkalschlamms von Kleinkläranlagen könnte jedoch theoretisch direkt in die Schlammbehandlung eingeleitet werden. Aber: „Es gibt sehr viele verschiedene Anlagen und viele verschiedene Schlammqualitäten“, erklärt Bauamtsleiter Erich Weisser. „Wenn wir bei der jetzigen Technik alles zusammenschütten, würde es zu stinken beginnen.“ Das könnte sich mit einer Erneuerung der Schlammbehandlung in der Indersdorfer Kläranlage ändern.

Eine Renovierung ist geplant, kann aber noch etwas dauern. Zuerst soll eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung mit verschiedenen Szenarien aufgestellt werden, wie mit dem Schlamm der Gemeinde Indersdorf künftig verfahren wird. „Aber wir werden es nicht auf die lange Bank schieben“, erklärt Bürgermeister Franz Obesser (CSU). „Ich denke, dass die Maßnahme in fünf bis sechs Jahren umgesetzt ist.“

Er gibt außerdem zu bedenken, dass die Kleinkläranlagenbesitzer zwar geringe Beiträge bezahlen, dafür aber viel Geld in ihre Kleinkläranlagen investieren mussten und unter anderem die Kosten für Strom und Wartung selbst übernehmen müssen.

„Und der Schlamm, der von den Kleinkläranlagen kommt, ist sehr marginal für den Betrieb unserer Kläranlage und die Kosten“, sagte er. „Das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht.“

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat vorgeschlagen, künftig die Kalkulationsgrundlagen bei den Gebühren für Klärschlamm von Kleinkläranlagen zu ändern. „Man könnte eine ähnliche Abrechnung wie beim Kanal machen“, findet Hans Wessner. „Als Grundlage könnte man nicht den angelieferten Klärschlamm, sondern das verbrauchte Frischwasser nehmen. Dann wären die Schwankungen auch geringer.“

Eine Idee, der der Gemeinderat und auch Bürgermeister Obesser offen gegenüber stehen: „Eine vereinfachte und gerechte Kalkulation wäre super“, sagt Obesser. „Die Abrechnung über das Frischwasser könnte ich mir persönlich gut vorstellen, aber wir müssen erst prüfen lassen, ob das auch rechtlich möglich ist.“ Dazu wird die Gemeinde extra ein Fachbüro beauftragen.

Bauamtsleiter Erich Weisser rechnet aber damit, dass es auch bei einer Abrechnung über das verbrauchte Frischwasser wieder zwei getrennte Gebührenkalkulationen für Gebäude mit Anschluss an den Kanal und Häuser mit Anschluss an einer Kleinkläranlage geben wird. „Ansonsten würden die Bürger mit Kanalanschluss die Kleinkläranlagenbesitzer subventionieren“, erklärt Weisser. „Die Logistik, wenn der Schlamm mit einem Lkw geholt wird, ist teurer, als wenn das Wasser über den Kanal in die Kläranlage kommt.“

Das große Ziel: „Wir wollen den gemeindlichen Frieden“, sagte Bürgermeister Franz Obesser. „Und eine Lösung, bei der der Verwaltungsaufwand nicht größer ist als der Ertrag.“