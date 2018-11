Zu weit weg, zu wenige Gemeinsamkeiten, und: Verständigungsprobleme. Die Mehrheit der Indersdorfer Gemeinderäte kann sich vorerst keine Partnerschaft mit der griechischen Insel Symi vorstellen. Eine andere Gemeinde ist leider ebenfalls vom Tisch, wenngleich ein wenig Hoffnung bleibt.

Indersdorf – Der Gedanke erschien ihm so schön: Eine Partnerschaft mit der griechischen Insel Symi. Als Indersdorfs zweiter Bürgermeister Hubert Böck hörte, dass es seit Jahren immer wieder Besuche zwischen Indersdorfern und den früheren Betreibern des Billard-Cafés gibt, die seit zehn Jahren auf Symi leben, dachte er sich: Wäre doch schön, etwas zu einer offiziellen Partnerschaft zu machen, was von einer kleinen Gruppe bereits gelebt wird.

Also stellte Böck im Namen der SPD-Fraktion einen Antrag im Gemeinderat (wir haben berichtet). Am vergangenen Mittwochabend zeigte sich bei der Diskussion aber ganz schnell: Für die Mehrheit der Gemeinderäte ist die Partnerschaft mit einer griechischen Insel nicht realistisch. „Das ist viel zu weit weg“, erklärte Helmut Ebert (FW), „wenn ich einen ganzen Tag brauch’, dahin zu kommen, dann macht das wenig Sinn.“ Dem stimmten fraktionsübergreifend Paul Böller (Umweltdenken) mit „der Aufwand ist zu groß“ sowie Olaf Schellenberger (CSU) mit „für mich ist das einfach zu weit weg, da können Vereine nicht einfach mal mit dem Bus hinfahren“ zu. Auch Eberts Parteikollege Manfred Pohl betonte, bei einer Partnerschaft sollten „es Ziele sein, wo man schnell hinfahren kann. Die Leute sollen sich verständigen können“. Die Sprachbarriere kritisierten auch andere Räte. Selbst Bürgermeister Franz Obesser betonte aufgrund der Argumente: „Ich finde es wahnsinnig schwierig, so was leben zu lassen.“

Abt Eduard Fischnaller aus Neustift hat keine guten Nachrichten für die Indersdorfer: Bei einem Gespräch mit den Dachauer Nachrichten am Donnerstag kam heraus: Die politische Gemeinde Vahrn hat kein Interesse an einer Partnerschaft mit Indersdorf. „In einem Gespräch hat sich gezeigt, dass sie nicht interessiert sind“, erklärte Abt Eduard gestern. Denn: „Vahrn hat bereits zwei andere Partnergemeinden.“ Trotzdem hat der Abt auch eine gute Nachricht: „Denkbar ist eine Partnerschaft auf pfarrlichem Weg. Die Stiftspfarrei ist sehr interessiert, ich habe auch bereits mit dem Stiftspfarrer gesprochen.“ Es sei eine schöne Verbindung zwischen Indersdorf und Neustift, das in der Gemeinde Vahrn liegt, die durch die Augustiner Chorherren besteht. Abt Eduard wollte sich diesbezüglich noch im Laufe des gestrigen Tages mit dem Indersdorfer Pfarrer Stefan Hauptmann in Verbindung setzen. cb Was viele der Gemeinderäte wahnsinnig gerne leben würden, das wäre nach wie vor eine Partnerschaft mit der südtiroler Gemeinde Vahrn. Doch auch daraus wird nichts.

Hubert Böck zog seinen Antrag noch in der Sitzung zurück. Aufgeben will er jedoch nicht: „Wenn andere Projekte nichts werden, können wir eine Partnerschaft mit Symi weiterverfolgen.“ Gegebenenfalls will er seinen Antrag zu einem anderen Zeitpunkt noch mal stellen – vielleicht jetzt schneller als geplant.