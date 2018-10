100 Jahre Freude am gemeinsamen Gesang

Der Gesangverein Indersdorf feiert sein 100-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum zeigen die Sängerinnen bei einem Konzert ihr Können – und sie haben einen großen Wunsch.

Indersdorf – Das Fotoalbum von Katharina Wegner (66) aus Indersdorf ist prall gefüllt. Viele alte Bilder sind darin zu sehen, aber auch Zeitungsausschnitte, Eintrittskarten und vieles mehr. In dem Buch stecken unzählige Erinnerungen an ein ganzes Jahrhundert Chorgeschichte. Im Jahr 1918 haben ein paar Männer den Indersdorfer Gesangverein gegründet. Jetzt feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit einem Konzert.

Noch immer ist die Freude am Singen groß: „Das Schöne ist, dass man sich gemeinsam etwas erarbeitet, was am Anfang schwer ist und dann immer besser gelingt“, sagt Katharina Wegner, die Vorsitzende des Gesangvereins.

Ihr eigener Weg in den Chor war vorgezeichnet: Als Kindergartenkind besuchte sie häufig Pfarrer Max Bayer – und sang ihm etwas vor. „Er nannte mich immer nur die Sängerin.“Bayer wiederum hatte den Chor nach einer Pause im Zweiten Weltkrieg 1948 wiederbelebt – schon damals gab es also eine erste Verbindung. Später trat Wegner dem Schulchor bei, den Max Schreiber dirigierte. Weil Schreiber auch den Gesangverein leitete, war klar, dass Wegner nach der Schule dorthin wechseln würde.

„Damals sind viele Sänger auf diesem Weg zum Chor gekommen“, sagt sie. Heute ist die Nachwuchsgewinnung schwieriger. Der Gesangverein hat rund 100 Mitglieder, darunter 18 aktive. In den Anfangszeiten war der Chor ein reiner Männerchor, jetzt hat er sich zum Damenchor entwickelt. „Wir würden gerne wieder Männer aufnehmen“, betont Wegner. „Aber wir finden einfach niemanden.“ Auch weitere Frauen sind immer willkommen. „Wir freuen uns über alle“, sagt Wegner. „Voraussetzungen oder ein Vorsingen gibt es nicht.“

Nur eines ist wichtig: Die Sänger sollten regelmäßig zur Probe kommen, die jeden zweiten Donnerstagabend stattfindet. Wobei auch das nicht mehr ganz so strikt gehandhabt wird wie früher: „In der Chronik steht, dass man in den ersten Jahren vom Verein ausgeschlossen wurde, wenn man zwei Mal nicht zur Probe kam“, erzählt Katharina Wegner. Auch der bereits verstorbene Ehrenchorleiter Max Schreiber, der den Chor über 30 Jahre dirigierte, war streng. „Er hat immer gesagt, man darf keine Probe versäumen, außer man liegt im Krankenhaus oder ist verstorben“, erzählt Wegner und schmunzelt.

Wenn sie durch das Fotoalbum blättert, wird sie ein bisschen nostalgisch, so viele schöne Erinnerungen kommen auf. Erinnerungen an Konzerte und Auftritte, bei denen der Chor Operetten und große Werke wie Haydns „Die Jahreszeiten“ oder Carl Orffs „Carmina Burana“ vorgetragen hatte. „Das waren einfach wahnsinnig tolle Erlebnisse“, sagt Katharina Wegner. Genauso wie die lustigen Faschingsbälle und Faschingskränzchen, die der Gesangverein früher veranstaltete. Ehrensache, dass sich alle Sänger verkleideten: „Max Schreiber ging sogar einmal als Faschingsprinzessin“, erzählt Katharina Wegner lachend.

Auch das 100-jährige Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. Vor dem gemütlichen Teil findet ein Konzert unter dem Motto „Mit beschwingten Liedern um die Welt“ statt. Das genaue Programm wird noch nicht verraten. „Das ist eine Überraschung“, sagt Wegner. Nur so viel: Es wird eine ganz bunte Mischung aus Volksliedern, klassischen und moderneren Stücken zu hören sein. Und Katharina Wegner wird danach sicher viele weitere Fotos für ihr Album haben.

Das Jubiläumskonzert

des Gesangvereins Indersdorf findet am Samstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Doll in Ried statt. Die Leitung hat Christianne Braun-Breuer, Andrea Ahrens begleitet die Sänger am Klavier. Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Augustinus Apotheke in Indersdorf und bei Juliana Zotz unter Telefon 0 81 36/64 00 sowie an der Abendkasse.