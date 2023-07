Das Freibad friedlich gestürmt

Bis 5 Uhr früh herrschte Hochbetrieb auf dem Gelände des Freibads Ainhofen bei der Badenacht des Jahres. © ost

Spaß für die vielen Gäste, wichtige Einnahmen für den Betreiber: Weit über 2000 junge Leute feiern bei „Caribic-Night“ im Freibad Ainhofen.

Ainhofen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag war in Ainhofen die Hölle los: Weit über 2000 junge Leute stürmten das Freibad, das zur legendären „Caribic-Night“ eingeladen hatte.

Der große Besucheransturm kam wie gewohnt erst gegen 22 Uhr. Da steuerten Autos aus allen Himmelsrichtungen Ainhofen an, mit dem Ziel, bis 4 Uhr früh zu feiern und ausgelassen die Tanz-und Badenacht des Jahres zu genießen. Noch kurz vor Mitternacht standen die jungen Leute an den Kassen Schlange. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich an den sechs großen Bars und dem Ausschankwagen ab, wo die Vereine aus dem Ort für das leibliche Wohlergehen der vielen Besucher sorgten.

Da zeigte sich eindrucksvoll, wie sehr die Ainhofner für ihr Freibad sorgen, das bereits seit 1960 auf Vereinsbasis vom VfB Ainhofen betrieben wird. Mit dem gesamten Erlös dieser Großveranstaltung soll schließlich auch in Zukunft dieses Freibad am Leben erhalten werden, was aufgrund der gestiegenen Energiepreise nicht einfach wird. Die Vereinsvorstände Hans Reif und Olaf Schellenberger wissen, dass es ohne die „Caribic-Night“ schwierig werden dürfte, den Badebetrieb in diesem einzigen Freibad im nördlichen Landkreis Dachau zu finanzieren. Heuer spielte auch das Wetter mit, Regen war kein Thema.

Vielfältig war das Angebot an Getränken in den Bars. Der VfB betrieb eine Aperol- und Hugo-Bar, eine weitere Cocktail-Bar hatte Alkoholfreies im Angebot. Die Zutaten hierfür sponserte die Bayerngarage in Indersdorf. Long-Drink-Maß’n gab’s an der großen Malle-Bar, die mit DJ Fives ihren eigenen Stimmungsmacher hatte.

Der Ainhofner Burschenverein bewirtete mit Weißbier und Schnäpsen, und der Don Promillo-Club lockte mit einer eigenen Aperol-Bar. Selbst der Obst- und Gartenbauverein stellte eine Bar, bei der es Mengenrabatt in Form von gelben Brillen gab. Bewährt hat sich auch Bottchers Grillstand, wo mit Burgern, Bratwürsten und Steaks kulinarisch verwöhnt wurde. Schnitzel und warmer Leberkäs wurden über die Kiosk-Theke gereicht, und der Freibad-Förderverein schuftete am Bier-Ausschankwagen von Maierbräu.

Riesengaudi um Mitternacht: Jugendliche aus Schwabhausen, Hilgertshausen und Tandern im Schwimmbecken. © ost

Insgesamt waren es über 80 Personen, die alleine für die Bewirtung der Gäste aus ganz Oberbayern im Einsatz waren. Je später der Abend, umso mehr verlagerte sich das Geschehen vor die Bühne zum Tanzen, wo DJ Bartho das Stimmungsbarometer nach oben trieb, während die ersten Besucher bereits das kühle Nass im Freibad suchten. Die von der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau gestifteten schwimmenden Tiere, Bälle und Badematten waren wichtige Utensilien beim Spaß im Schwimmbecken mit Unterwasserbeleuchtung. Der VfB hatte auch für einen Taxistand gesorgt, sodass niemand seinen Führerschein riskieren musste.

Ausnahmezustand im Ort herrschte bis 5 Uhr früh, doch das wurde von den Dorfleuten gerne mal hingenommen. Das Beste aus Sicht der Verantwortlichen: Die Badenacht verlief absolut friedlich.