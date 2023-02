Glonntal-Festival: Ein Fest, das Indersdorf attraktiver macht

Beim Neujahrsempfang dankten Bürgermeister und Gemeinderäte allen Mitmachern beim Glonntal-Festival. Dank des großen Zusammenhalts aller Freiwilligen, Sponsoren und des Bauhofs war es möglich, dass diese Idee umgesetzt werden konnte. © höltl

Bürgermeister Franz Obesser hat sich bei einem Neujahrsempfang bei den Organisatoren des Glonntal-Festivals bedankt. Der Termin für die Neuauflage steht auch schon fest!

Indersdorf – Gute Nachricht für alle Fans des Glonntal-Festival: Das große, kostenlose Fest von Indersdorfern für Indersdorfer soll am 8. Juli wieder stattfinden. Wie wichtig diese Veranstaltung für Indersdorf geworden ist, das wollte Bürgermeister Franz Obesser deutlich ausdrücken. Deshalb hat er alle Beteiligten zum Neujahrsempfang ins Rathaus eingeladen, um seinen „herzlichen Dank an das Team Glonntal-Festival“ auszusprechen.

Vor über fünf Jahren hatte Sebastian Jaeger vom Zweckverband Jugendarbeit die Idee, ein Musik- und Mitmachfestival auf die Beine zu stellen. Es sollte eben ein Fest von Indersdorfern für Indersdorfer sein, ein Fest für alle und ohne Eintritt.

Schnell fanden sich Mitmacher, der Zusammenhalt wuchs so sehr, dass sich das Team heute Glonntal-Family nennt. Mit großer Überzeugung und noch viel mehr Engagement stellte das Team das Fest bereits dreimal auf die Beine. Dem großen Zusammenhalt aller Freiwilligen, der Vereine und Organisationen, der Sponsoren und des Bauhofs war es zu verdanken, dass diese geniale Idee umgesetzt werden konnte. Das bunte Fest mit vielen Attraktionen und kulinarischen Angeboten wurde beim ersten Mal sogar von innerhalb nur drei Monaten zusammengestellt.

Ein zentraler Punkt des Festes ist die Musik. Kevin Campisi, ein Kenner der Musikszene, gab Nachwuchskünstlern die Chance für einen Auftritt und zog und echte „Hochkaräter an Land“, wie Bürgermeister Obesser betonte.

Schnell wurde das Fest ein Höhepunkt im Jahr für viele Indersdorfer. Sebastian Jaeger kreierte dafür sogar ein eigenes Logo, das Marcel Pfeilschifter in ein Graffitikunstwerk verwandelte. Dieses ersteigerte Bürgermeister Obesser dann bei einer Online-Auktion zugunsten des Vereins „Löwenkinder“ und hängte es ins Rathausfoyer, wo es die Betrachter stets an „ihr“ Festival erinnert.

Mit den Worten „noch viel mehr Respekt und Dank, dass Du, nun nach deinem organisatorischen Wechsel im Zweckverband, das ‚Glonntal’ weiterhin in gewohnter Weise auf die Beine stellst“, drückte Obesser seine Anerkennung und seinen Dank an Jaeger aus. Mit einem Blick in die Runde sprach er auch allen anderen seine Dankbarkeit aus, die zum Empfang geladen waren. Dies waren Vertreter des Burschenvereins Niederroth, Vertreter der Outback Supporters, der Pfadfindergruppe Royal Rangers, der Kirchenjugendgruppe Cross it, die Flohmarktorganisatoren, Kevin Campisi, Christian Fischer und Marcel Pfeilschifter. Sie alle hätten mit ihrem großen Engagement dazu beigetragen, dass dieses Fest „einen maßgeblichen Beitrag zur Attraktivität von Indersdorf leistet,“ bestätigte Obesser.

Bürgermeister: Umsetzung dieser „genialen Idee“ nur dank Zusammenhalt aller Beteiligten möglich

Organisator Jaeger ergänzte: „Ich hatte zwar die Idee, aber umsetzen kann ich es nicht alleine!“ Er fand einen Vergleich dafür, wie er sich damals gefühlt habe, als es losging: Alle, die Asterix und Cleopatra kennen, „wissen, wovon ich rede“ meinte er. Im Comic heißt es „man soll in drei Monaten einen Palast für Caesar bauen, sonst wird man den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen … oder mit Gold überhäuft“. Das Fest wurde ein voller Erfolg und begeisterte die Besucher – „auf das Gold warte ich heute noch“, scherzte Jaeger.

Jäger bedankte sich bei seiner „Glonntal-Family“ für ihr Engagement und für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Alle Beteiligten waren nach dem ersten Mal begeistert, dass sie das Projekt tatsächlich in drei Monaten so erfolgreich umsetzen konnten. Mittlerweile ist Jaeger zwar nicht mehr für die Jugendarbeit zuständig (wir berichteten), aber das „Glonntal-Festival ist mein Baby“, betonte er. Er freut sich, wenn auch in diesem Jahr wieder alle „Zahnräder ineinandergreifen“.

Wie gut und unkompliziert das Team zusammenarbeitet, zeigte sich beim Neujahrsempfang auch, als es um das nächste Festival ging: Innerhalb einer „Frist von zehn Sekunden“ war alles klar: dass und wann wieder stattfindet. Fix wurde für die nächsten Jahre das zweite Juli-Wochenende abgemacht. Roswitha Höltl

