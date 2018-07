Indersdorfs einzigartiges Festival: 2000 begeisterte Besucher

2000 Besucher bewiesen am Samstag: So ein Festival hat in Indersdorf längst gefehlt. Das zweite Glonntal Festival begeisterte mit einzigartigem Flair und zeigt, was man schafft, wenn man zusammenhält.

Indersdorf – Bunt beleuchtete Bäume, Lichterketten, Strandliegen, Luftballons mit Herzchen drauf, Stände mit schön exotisch klingenden Namen wie „Wunder Bar“ oder „Roggen Roll“ – wer übers Glonntal Festival schlendert und etwas für Hippie-Atmosphäre übrig hat, ist schnell: verliebt.

Kein Wunder, dass also am vergangenen Samstag immer wieder ein Satz auf dem Festivalgelände zu hören war: „Das hier ist wie das Tollwood, nur früher.“ Also ohne Kommerz und mit viel mehr Leidenschaft und Herz. Die Indersdorfer haben sich ordentlich reingehängt und mit der zweiten Auflage des Glonntal Festivals im Vergleich zur Premiere im Vorjahr nochmal einiges draufgelegt – und das nicht nur, was die Anzahl der Mitmacher betrifft. Die meisten Stände. sind detailverliebt gestaltet. Wie der von Roggen Roll. Philip Campisi ist mit seinem Rahmfleckerl-Stand zum ersten Mal dabei, sein Wagen sieht aus wie eine süße Hütte, mit frischen Kräutern vorm Fenster. Die holzverkleidete, aufwendig gestaltete Druiden Bar von Herbert Forche verleiht dem Festplatz einen gewissen Charme. Forche ist bereits zum zweiten Mal dabei. Sowohl er als auch Campisi wollen das Festival nächstes Jahr keinesfalls verpassen.

Was überall zu sehen war: Ausgelassenheit. Kinder, die sich mit Farben beim Grafitti-Worskhop mit Marcel Pfeilschifer austobten, Freunde, die sich eine Wasserschlacht im Pool lieferten, Rentner, die Afrikanisches Essen beim Helferkreis genossen – und natürlich Musikliebhaber, die mit den sieben Bands Moni, Springstories, Hot in the Box, Troubadix’ Rache, Headstone, Kandinsky und Garden Gang feierten.

Doch die schönsten Sachen entdeckt man bei einem kleinen Blick hinter die Kulissen. Hier hilft jeder zusammen. Es gibt keine Konkurrenz ums Publikum, alle wollen gemeinsam ein einzigartiges Fest schmeißen. Da tragen Mal die Outback Supporters eine Biertischgarnitur zum TSV oder die Pfadfinder helfen der Pfarrjungend mit Herringen aus, weil ihnen sonst das Zelt wegfliegt. Es ist eine richtige Glonntal-Family, die hier entstanden ist. „Wir sind alle richtig zusammengewachsen“, sagt Robert Hirner von den Outback Supporters. „Dieses Fest ist einfach so genial. Es ist irre, was man alles schafft, wenn man zusammenarbeitet.“

Die Idee entstand, weil Sebastian Jaeger immer etwas neidisch in die Nachbargemeinden geschaut hatte – ein Jazz in allen Gassen, ein Kneipenfestival, sowas gab’s in Indersdorf nicht. Er wollte etwas ins Leben rufen, etwas, bei dem sich alle, die wollen, einringen können. Nur zwei Jahre nach der Idee muss keiner mehr neidisch irgendwohinschauen. Indesdorf hat jetzt ein Festival, das es so nirgends in der Umgebung gibt. Eins mit beheizbarem Pool in einem Milchanhänger dank der Niederrother Burschen, eins mit selbstgebautem Karussell dank der Pfadfinder, und eines, bei dem den ganzen Tag über qualitativ gute Bands auftreten. 19 Stände waren heuer geboten 15 Gruppen beteiligten sich.

Bürgermeister Franz Obesser ist ebenfalls verliebt in das neue Festival in seiner Gemeinde: „Es war wieder ein sensationell tolles Fest.“ Deshalb wollte er auch noch in der selben Nacht sicher gehen, dass es kommendes Jahr eine Wiederholung gibt: „Es gibt den Spruch, alle guten Dinge sind (mindestens drei). Es würde mich sehr freuen, wenn wir auch nächstes Jahr wieder ein Glonntal Festival haben“, schrieb er an Sebastian Jaeger. Mit dem Wunsch nach Wiederholung ist Obesser nicht allein. Während des Fests machen viele Teilnehmer bereits Pläne, mit was sie nächstes Jahr überraschen können wie Joel Pätkau von den Pfadfindern – „vielleicht bauen wir dann ein Riesenrad“. Zuzutrauen wär es ihnen. Dass sie Karussells bauen können, haben sie jetzt zweimal bewiesen. Auch was die Bands betrifft, muss sich keiner Sorgen wegen einer Wiederholung machen: Noch während der eine oder andere Musiker auf der Bühne für Stimmung sorgte, gab es Backstage schon Anfragen für nächstes Jahr.