Glonntalfestival mit 3500 Besuchern - „Das Beste, das wir bisher hatten“

Bürgermeister Franz Obesser ist begeistert vom Glonntalfestival – 3500 Besucher feiern mit.

Indersdorf – Sommer, Sonne, gute Laune und tolle Musik – das sind nur ein paar Merkmale, die man mit dem Glonntalfestival verbinden kann. Bis in den Abend hinein herrschten wunderbar warme Temperaturen, die vielen Besucher kamen in kurzen Hosen, T-Shirts und luftigen Flatterkleidern. Viele Leute trugen Strohhüte, die kostenlos von einem der Festival-Sponsoren verteilt wurden.

100 Personen haben wieder ein tolles Glonntalfestival in Indersdorf auf die Beine gestellt

Das Event am Jugendfreuzeitgelände hat sich mittlerweile fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde Indersdorf etabliert, betonte der zweite Bürgermeister Peter Keller bei seiner Begrüßung. Organisator Sebastian Jaeger vom Zweckverband Jugendarbeit erinnerte daran, dass man dankbar dafür sein sollte, „hier ein so friedliches Fest feiern zu können – gemeinsam im familiären Rahmen“. Einen großen Dank sprach er an diejenigen aus, die dieses Fest ermöglichen. „Wir sind um die 100 Personen“, die zu einer eng verbundenen Gemeinschaft herangewachsen sind.

„Es war das Beste, was wir bisher als Glonntalfestival hatten.“

Der Zweckverband Jugendarbeit, die Gemeinde, die Royal Rangers, die Outback Supporters, der Burschen- und Madlverein Niederroth, der Graffiti-Künstler Marcel Pfeilschifter, die Taekwondo-Abteilung des TSV, das Team von Butchers und der Metzgerei Forche und weitere ortsansässige Gastronomen – sie alle gehören zur „Glonntal-Family“, die gemeinsam etwas Einzigartiges im Landkreis schaffen.

Die Zwangspause seit 2019 wurde genutzt, „um ordentlich Anlauf zu nehmen und großartig zu starten“, meinte Bürgermeister Franz Obesser. „Es war das Beste, was wir bisher als Glonntalfestival hatten.“ Solch überaus positive Rückmeldungen erhielt Sebastian Jaeger auch von anderen Seiten. „Es war das größte und das schönste Glonntalfestival bisher“, sagten viele Besucher.

Schon die Kleinsten hatten riesigen Spaß auf der Hüpfburg und waren begeistert vom Kinderschminken.

Bunte Kunstwerke

+ Bunt, Bunter, Glonntal! Marcel Pfeilschifter mit kleinen Graffiti-Künstlern auf der Wand der Kreationen. © Roswitha Höltl

Bunte Bilder entstanden auch an der Graffiti-Wand und ein beeindruckendes Kunstwerk ist jetzt an den Betonwänden des Unterstandes am Jugendfreizeitgelände verewigt, das Künstler Marcel Pfeilschifter mit Unterstützung einiger Mädchen und Jungen gestaltete.

Lange Schlangen bildeten sich vor dem selbst gebauten Karussell der Pfadfinder Royal Rangers, die Runde um Runde bis spät abends allen den nötigen Schwung mitgaben, so dass die Gäste sich hoch hinaus in den Himmel drehen konnten.

So mancher Luftballon, den viele Besucher in ihren Händen hielten, entfloh und stieg in die Luft auf – es waren herrliche Bilder, die es auf dem bunten Festival zu sehen gab. Als der Abend hereinbrach, wurde die Beleuchtung überall eingeschaltet und tauchte das Festivalgelände in bunte und leuchtende Farben.

Die Bühne mit ihren Konzerten als Publikumsmagnet

+ Tanz mit mir! Die Band Karpfhoven hatte auf dem Festival ein Heimspiel. © Roswitha Höltl

Die Bühne war ein großer Publikumsmagnet. Zur Begrüßung gab es viel Applaus für die Mitglieder von Eigenart, der inklusiven Hip-Hop-Band aus dem Franziskuswerk Schönbrunn. Die Bands De Eva, Cheerio Joe, Stray Colors, Karpfhoven und Sentilo Sono rockten im Laufe der Veranstaltung die Bühne. Überall konnte man beobachten, wie die Besucher kräftig mitsangen und alle zusammen eine mitreißende Atmosphäre schufen.

Festival soll bei einem Tag bleiben

Solch ein perfekter Tag bekommt eben keine Zugabe oder Verlängerung. „Es ist einfach schön, nur einmal im Jahr den vollen Genuss erleben zu dürfen“, sagt Sebastian Jaeger, der mehrmals darauf angesprochen wurde, dass das Festival ruhig ein paar Tage dauern dürfte. „Ja, es ist ein besonderer Moment, der einzigartig ist im Jahr.“

Also heißt es ab jetzt für vielen der insgesamt rund 3500 Festivalbesucher: in Erinnerungen schwelgen, sie aufleben lassen und sich vor allem auf das nächste Glonntalfestival freuen – eine Veranstaltung mit einem einzigartigen Zauber.

VON ROSWITHA HÖLTL