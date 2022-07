Sommerkonzert am GMI: Das großartige musikalische Comeback

Voller Schwung und Sangesfreude: der Unterstufenchor unter der Leitung von Tanja Wawra. © hr

Das Sommerkonzert des Gymnasiums Indersdorf hat Teilnehmer und Zuhörer begeistert.

Indersdorf – Bevor dieser „Hauch von Schulschluss“ alle ergreift, wie Schulleiter Thomas Höhenleitner das nahe Ende des Schuljahres formulierte, hatte das Gymnasium Markt Indersdorf noch einen ganz besonderen Höhepunkt mit seinem Sommerkonzert gesetzt. Ein grandioser Abend, an dem die Musik ihre Zuhörer in eine völlig andere Welt entführte.

„Wir sind wieder da“ – mit diesem Motto präsentierten die Fachschaft Musik und die Schüler ihr großartiges Programm. Die Aula war voll und Thomas Höhenleitner freute sich, dass so viele Musikliebhaber an diesen Abend wieder den Weg zur Schule gefunden hatten. Zum Auftakt für einen Abend voll musikalischer „Sommerfrische“ zitierte er das gleichnamige Gedicht von Schriftsteller Joachim Ringelnatz (1883-1934) – verbunden mit dem Gedanken, mit Muße und Leichtigkeit das Leben zu feiern.

Und wie dann gefeiert wurde! Es war beeindruckend, mit wie viel Gefühl und Ausdruck die Schüler aller Altersklassen und aller Ensembles ihre Musikstücke zum Besten gaben. Für die verschiedenen Unterstufenchöre, die Jazz Cookies sowie die Solokünstler Zoé Zimmermann und Elias Kroiß gab es von Anfang an tosenden Applaus. Und die GMI-Ärzte-Formation (eine Zusammenarbeit der Jazz Cake Bigband, dem Orchester, PopVoices und dem Vokalensemble - die übrigens auch in ihren Solostücken das Publikum total begeisterte) setzte an diesem Abend noch ein ganz besonderes Zeichen. Der Song „Schrei nach Liebe“ (Originaltext der Musikband: Die Ärzte), der sich gegen Rechtsradikalismus wendet, ist auch eine ganz allgemeine Botschaft gegen Aggression, Gewalt, Ausgrenzung und Rassismus und damit ganz im Sinne des Titels, den das GMI offiziell führt: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Im neuen Schuljahr ist das GMI auch ein musisches Gymnasium und Schulleiter Höhenleitner freut sich die Sicherheit zu haben, dass er den neuen Wahlzweig, wie er sagt „in die Hände wunderbarer Lehrkräfte legen darf“. Mit besonderer Freude verriet er bereits, dass 20 Prozent der Fünftklässler im nächsten Schuljahr die neue musische Ausbildungsrichtung gewählt haben. Ein großes Lob sprach er auch der Arbeitsgruppe Technik aus, die wieder alles perfekt im Griff hatte und dass in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des GMI die Bewirtung so ausgezeichnet funktionierte.

Vier verschiedene Akkorde „C-Dur, G-Dur, A-Moll und F-Dur“ dominierten zwischendrin und man begegnete dem Nas(s)horn und dem Trockenhorn (in Anlehnung an den Humoristen und Fernsehstar Heinz Erhardt). Alle Mitwirkenden aber hatten einen gemeinsamen Wunsch in Abwandlung eines Robbie-Willams-Songs schon vorab kundgetan: „Let us entertain you!“ und das Publikum dankte für diesem besonderen Abend mit lang anhaltendem Applaus, begeisterten und anerkennenden Pfiffen und Standing Ovations. Roswitha Höltl

