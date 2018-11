Partnerinsel für Indersdorf

Indersdorfs zweiter Bürgermeister Hubert Böck wünscht sich eine Partnerschaft mit der griechischen Insel Symi. Deshalb hat er im Namen der SPD-Fraktion einen Antrag gestellt.

Indersdorf– Azurblaues Wasser, vom Hafen her wehrt eine milde Brise. Hubert Böck blickt den Hügel hinab aufs Meer, genießt den Ausblick und: ist glücklich. Der stellvertretende Indersdorfer Bürgermeister ist froh, dass er diese Reise auf die kleine griechische Insel Symi gemacht hat. Zum einen, weil es wunderschön ist, zum anderen, weil ihm hier eine Idee für seine Heimatgemeinde kam.

Böck hat auf Symi zusammen mit ein paar anderen Indersdorfern alte Freunde besucht: Maria und Spiros Vasillikos, vielen bekannt als die ehemaligen Betreiber des Billiard-Cafés in Indersdorf, leben seit zehn Jahren auf der Insel. Als Böck hörte, dass bereits vergangenes Jahr eine Gruppe mit 30 ehemaligen Billard-Café-Gästen die Vasillikos’ besuchte, kam ihm eine Idee: Symi wäre genau der richtige Ort, um Indersdorfs Partnergemeinde zu werden.

Seit September 2017 wünschen sich die Indersdorfer Gemeinderäte eine Städtepartnerschaft (wir haben mehrfach berichtet). Einig waren sich alle darüber, dass so eine Partnerschaft von den Menschen in der Gemeinde gewollt und gelebt werden muss, sonst sei sie zum Scheitern verurteilt. Eigentlich wünschten sich die Räte eine Partnerschaft mit der südtiroler Gemeinde Vahrn, denn: Die Gemeinden sind bereits durch die Augustiner Chorherren verbunden. Auch in Vahrn gibt es ein Kloster, das Kloster Neustift. Also nahmen die Indersdorfer Kontakt wegen einer Partnerschaft auf. Aber: Die Südtiroler scheinen so ganz und gar nicht interessiert. Selbst auf mehrmaliges Nachfragen von Seiten des Indersdorfer Bürgermeisters Franz Obesser kam keine wirkliche Rückmeldung aus Vahrn. Für Hubert Böck Grund genug, die Idee mit Vahrn zu begraben. „Wer nicht will, dem soll man auch nicht mit Gewalt nachlaufen!“, sagt er.

So ganz ohne Nachlaufen und ganz von allein gibt es bereits seit Jahren immer wider gegenseitigen Besuch zwischen Symi und Indersdorf. Maria und Spiros Vasillikos kommen immer wieder nach Deutschland, um ihre Tochter zu besuchen. Dabei kommen sie immer nach Indersdorf und schauen bei Freunden vorbei. „18 Jahre lang hatten die beiden das Billard, sie hängen auch jetzt noch an Indersdorf“, weiß Böck. Und als er hörte, dass ohnehin bereits immer wieder Indersdorfer nach Symi reisen, kam ihm die Idee: „Wieso nicht Partnergemeinden werden?“

Noch im Urlaub wollte er wissen: Wäre diese Idee überhaupt realistisch? Auf der 2500-Einwohner-Insel lässt sich so etwas schnell klären: Da Spiros Vasillikos den Bürgermeister von Symi gut kennt, verabredete er kurzfristig ein Treffen. Ein für Böck sehr erfreuliches Treffen: „Der Bürgermeister könnte sich eine Partnerschaft mit Indersdorf vorstellen – falls denn die Indersdorfer wollen“, erzählt Böck.

Er muss vor Ort einen passablen Eindruck gemacht haben, denn: Eine Partnerschaft mit Capri wurde einmal abgelehnt, da deren Vertreter als unfreundlich empfunden wurden. Symi hat bereits eine Partnerschaft mit einer amerikanischen Gemeinde.

Jetzt ist Hubert Böck gespannt, was seine Gemeinderatskollegen von seiner Idee halten – und vor allem die Indersdorfer. Deshalb hat er im Namen der SPD-Fraktion einen Antrag gestellt. Darin heißt es: „Um zu sehen, ob diese Partnerschaft von der Indersdorfer Bevölkerung angenommen wird, wird für 2019 ein Besuch einer Indersdorfer Gruppe organisiert, um eine mögliche Partnerschaft zu sondieren.“ Die SPD beantragt weiter, dass für die Partnerschaft ein Budget von 5000 Euro bereitgestellt werden soll. Zudem soll ein Mitglied des Gemeinderates zum Partnerschaftsbeauftragten benannt werden.

Über den Antrag der SPD auf eine Partnerschaft mit dem griechischen Symi wird am kommenden Mittwoch in der Gemeinderatssitzung diskutiert. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus.