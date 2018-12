Große Emotionen bei zwei Vorstellungen

Sie sangen oder spielten Instrumente und erzeugten dabei große Emotionen. Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf begeisterten mit ihren zwei Weihnachtskonzerten

Indersdorf – Viele Mädels trugen hübsche Kleider, viele Jungs schwarze Hosen und Hemden: Schick herausgeputzt hatten sich die Schüler des Indersdorfer Gymnasiums für das Weihnachtskonzert. Feierliche Stimmung und auch etwas Nervosität waren spürbar, die Aula der Schule hatte sich in einen Konzertsaal verwandelt.

Heuer fand die Veranstaltung gleich zweimal statt – und die Aula war stets voll. Das Publikum bekam ein Programm geboten, das das normale Niveau vieler Schulkonzerte weit übertraf. Den festlichen Anfang machte das Schulorchester mit dem weihnachtlichen Konzert „Concerto grosso in g-Moll“ von Arcangelo Corelli. In vier Sätzen zeigten die Musiker ein abwechslungsreiches, gut aufeinander abgestimmtes Spiel.

Danach wurde es romantisch: Die Lichter gingen aus, nur noch ein paar Kerzen brannten. Langsam schritten Maria Leibelt und Luis Britz, beide von der Q12, von zwei Seiten die Treppen herab, begleitet vom feinen Violinenspiel von Sophia Bögl. Die beiden sangen „Endlich sehe ich das Licht“ aus dem Film „Rapunzel. Neu verföhnt“ und legten in ihre Stimmen ganz viele Emotionen.

Überhaupt war es beeindruckend, wie viele Schüler den Mut für ein Solo hatten. So zum Beispiel Ariane Friedberger aus der fünften Klasse, die mit dem Unterstufenchor auftrat und den ersten Teil von „Leise rieselt der Schnee“ alleine vortrug. Während ihres gefühlvollen Auftritts fiel Glitzer von der Decke – eine berührende Inszenierung. Auch Hannah Heinzinger (neunte Klasse) und Ilirjana Krasniqi (zehnte Klasse) von den PopVoices stellten besondere solistische Gesangskünste unter Beweis. Einen ganz anderen Stil wählten Katrin Rager, Hannah Rabl und Maria Leibelt als Dreigesang aus der Q12. Ihr volkstümliches Lied „O du stille Zeit“ brachte das Publikum zum Nachdenken darüber, was in der Adventszeit wirklich zählt.

Bei dem Konzert wurde deutlich, wie vielfältig die musikalischen Interessen der Gymnasiasten sind. Zu hören waren anspruchsvolle Soli der Violinisten Elise Brunner (sechste Klasse), Samuel Voiler (siebte Klasse), Laetitia Kausch (zehnte Klasse), der Hackbrett-Spielerin Magdalena Weber (neunte Klasse) und der Harfenistin Elisabeth Schambach (Q11). Johanna Lankes (Q11) und Leann Marohn (zehnte Klasse) traten als Klarinettenduo mit Ausschnitten aus der „Nussknacker Suite“ von Iljitsch Tchaikovsky auf und Sophia Bögl (Violina), Jana Fritzsche, Ramona Obesser und Katharina Will (Klarinetten) sowie Alexander Lakatár (Klavier) vom Musik-Additum aus der Q11 trugen traditionelle russische Volksmusik vor. Die Mischung kam gut an.

Doch es gab bei dem Konzert auch ernste Momente. Schulleiter Thomas Höhenleitner verabschiedete Dagmar Glaser, die sich vom Förderverein zurückzieht. Vor rund zehn Jahren hatte sie den Verein aufgebaut, lange engagierte sie sich als Vorsitzende und etablierte unter anderem die Ganztagesbetreuung. „Mit Ihnen geht eine Ära zu Ende“, sagte Höhenleitner. „Sie waren immer da, wo Unterstützung gebraucht wurde.“ Eine Würdigung, die Glaser sichtlich rührte. „Ich war sehr gerne hier, ich werde das GMI vermissen“, erklärte sie mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen. Seinen Abschluss fand das Konzert schließlich mit dem Weihnachtslied „A Boy was born“, vorgetragen vom Vokalensemble.

Danach bedankte sich Direktor Höhenleitner bei allen Mitwirkenden – und erinnerte an das wohl traurigste Ereignis im Jahr 2018 am Indersdorfer Gymnasium. Im Sommer verstarb der beliebte Lehrer Manfred Dudda. Dudda hatte die Technikgruppe geleitet und noch eine neue Anlage besorgt, die bei dem Weihnachtskonzert zum Einsatz kam. Höhenleitner war es wichtig, bei diesem Anlass noch einmal an ihn zu denken: „Wenn er in den letzten Tagen von oben aus zugeschaut hat, dann hat er sich sicher von Herzen gefreut.“