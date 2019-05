Eine überaus große Trauergemeinde hat im Friedhof von Westerholzhausen Abschied von Sepp Dandl aus Eichhofen genommen - eine Institution im kleinen Ort Eichhofen.

Eichhofen – In der restlos überfüllten Dorfkirche erinnerte Diakon Raimund Richter an das Leben des bekannten Mannes, der nur knapp vier Monate nach seinem 80. Geburtstag nach längerer, schwerer Krankheit, verstorben ist.

Weithin bekannt war der „Wirts-Sepp“ wie man ihn nannte, vor allem durch seine Eichhofener Dorfwirtschaft, die er mit großer Leidenschaft weit über sechzig Jahre lang zur Zufriedenheit seiner Gäste führte. An seinem 80. Geburtstag hatte er letztmals die vielen Stammgäste mit einem Weißwurstfrühstück bewirtet, das bis weit nach Mitternacht ging.

Das war nichts Ungewöhnliches, denn eine Sperrstunde hat es beim Wirt in „Uihof“ nie gegeben. Da drückt sich auch die Leidenschaft Dandls aus, mit der er für seine Gäste da war.

Der Geistliche hat auch an die legendären Bälle im Saal der Dorfwirtschaft erinnert, die für immer geschlossen bleibt. Schon in den letzten Jahren schaffte es der Sepp nur noch mit Unterstützung seines Bruders Heini und dessen Frau Kathi, die Gastronomie aufrecht zu erhalten.

Wie Raimund Richter betonte, war der Verstorbene ein Wirt in dreifacher Hinsicht, nämlich ein Gastwirt mit Leib und Seele und darüber hinaus auch Land- und Forstwirt. Seine große Freude galt neben der Gastwirtschaft seinem Wald. Uneigennützig setzte er sich auch für ein intaktes Dorfleben in Eichhofen ein.

Als Ortssprecher im Marktgemeinderat von Indersdorf war er viele Jahre der heimliche Uihofer Bürgermeister. Sein großes Steckenpferd war die Feuerwehr im Ort, der er 55 Jahre aktiv angehörte. 29 Jahre war Dandl 1. Kommandant. Da hat er für die Anschaffung von Löschfahrzeugen und den Feuerwehrhausbau gesorgt. Im November 2011 hat man ihn schließlich zum Ehrenvorstand ernannt.

Treibende Kraft war er auch bei der Gründung des Tennisclubs im Jahre 1974, und auch der SFC Eichhofen hat zweimal wöchentlich seinen Stammtisch in Dandls Wirtsstube abgehalten. Er galt als offener Geist, der in entscheidenden Fragen des Dorflebens vermittelnd wirkte. Da erinnert man sich in erster Linie an die Flurzusammenlegung mit freiwilligem Landtausch. Er war auch Gründungsvater im Wasserzweckverband Albersbach, dem er von 1991 bis 2011 vorstand.

Geselligkeit stand bei ihm ganz oben, was sich insbesondere bei den von ihm ins Leben gerufenen Dorffesten zeigte. So war er auch engagierter Mitstreiter in nicht weniger als sieben Vereinen. Das segensreiche Wirken Dandls hat der Marktgemeinderat Indersdorf gewürdigt, was mit der Verleihung der Bürgermedaille im Herbst 2018 zum Ausdruck kam.

Die Liste der Trauerredner führte Feuerwehr-Vorstand Johann Höß an, der sich von einem guten Kameraden verabschiedete. Auch Michael Axtner, der Vorstand des Freizeitclubs SFC, ließ die Trauergäste wissen, dass man sich keinen besseren Herbergsvater hätte wünschen können.

Von einem Gründungsmitglied verabschiedete sich auch Helmut Ebert von den Freien Wählern Indersdorf. Hier war Dandl Kämpfer und Mahner zugleich. Das Urgestein der Freien Wähler habe mit Parteipolitik auf kommunaler Ebene nichts anfangen können.

Wie sehr der Wirts-Sepp fehlen wird, haben auch Westerholzhausens Schützen-Vorstand Helmut Czech, Georg Kottermair vom Krieger-und Soldatenverein Westerholzhausen, Bernhard Wetzstein vom TSV Indersdorf und Georg Heinzlmeir vom Tennisclub Eichhofen aufgezeigt, der 44 Jahre lang stets gut vom Wirts-Sepp bewirtet wurde.

Die Fahnen der Schützen, der Veteranen und der Feuerwehr senkten sich über das offene Grab, als sich die Indersdorfer Blaskapelle musikalisch von Sepp Dandl verabschiedete.