Ortsverband – der siebte

Im Landkreis Dachau gibt es mittlerweile den siebten Ortsverband der Grünen. Im Mesnerhaus hat sich der Ortsverband Indersdorf-Weichs gegründet.

Indersdorf –Bei der Gründungsversammlung des Ortsvebandes Indersdorf-Weichs von Bündnis 90/Die Grünen sind Axel Noack und Jörg Achter zu gleichberechtigten Sprechern gewählt worden. Beisitzer sind Astrid Rötzer und Hubertus Schulz.

Axel Noack hatte die Gründung des Grünen-Ortsverbands initiiert und war die treibende Kraft bei der Bildung einer aktiven Gruppe von mittlerweile zehn Mitgliedern und ebenso vielen Unterstützern ohne Parteizugehörigkeit. Entsprechend erfreut war er über die Unterstützung von Jörg Achter aus Weichs. Gemeinsam wollen sie nun an der Durchsetzung grüner Schwerpunktthemen in Markt Indersdorf und Weichs mitwirken. Ebenso gehört es zu ihrem Demokratieverständnis, bei der Kommunalwahl 2020 in Indersdorf einen Herausforderer für Bürgermeister Franz Obesser für die Kommunalwahl 2020 aufzustellen.

Gemeinsam wollen sich die Grünen für einen noch besseren Artenschutz einsetzen. Mit einer „nachhaltigen sowie vorausschauenden Entwicklung der Infrastruktur in der Gemeinde“ wolle die Partei laut den Verantwortlichen dem anhaltenden Zuzug gerecht werden, bevor es beispielsweise an Kinderbetreuungsplätzen und anderer Infrastruktur fehle.

Es gebe derzeit mehrere Bereiche, bei denen es in der Vergangenheit an einer „grünen Perspektive“ gemangelt habe, etwa bei der Neugestaltung des Ortskerns samt Marktplatz in Indersdorf. Hier sei weder auf eine angemessene Begrünung geachtet worden, noch auf die Belange der Radfahrer oder ein verkehrsberuhigtes Konzept.

Ein weiteres wichtiges Thema für den Ortsverband ist die Sicherheit auf dem Schulweg. Das Thema sei gemeindeübergreifend und habe „prekäre Folgen in Weichs und Markt Indersdorf“, so der neue Ortsverband. Aufgrund unzureichender Planung kämen die Schulbusse zu spät und seien überfüllt. Obwohl Kinder stehen müssten, führten Busse außerorts schneller als die gesetzlich vorgeschriebenen 60 km/h, um Verspätungen aufzuholen.

