Grüner Strom aus Stachusried

Von: Christiane Breitenberger

Im Landkreis Dachau entstehen immer mehr Solarparks wie zum Beispiel hier in der Nähe von Sulzemoos. © Norbert Habschied

Projekte in Sachen Solarparks im Landkreis Dachau mehren sich. Zuletzt war ein neuer 15 Hektar großer Park Thema im Indersdorfer Gemeinderat.

Indersdorf/Stachusried – Es soll das dritte große Projekt in Sachen erneuerbare Energien in der Gemeinde Indersdorf werden: Bei Stachusried soll auf einer Fläche von 15 Hektar ein Solarpark entstehen. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig den Aufstellungsbeschluss für das Projekt verabschiedet.

Bei Stachusried sind auch Stromspeicher vorgesehen

Doch bei Stachusried soll nicht nur Strom erzeugt werden, auch Stromspeicher sind vorgesehen. Sogar die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff ist angedacht. Ganz ähnlich wie es Josef Götz mit seinem geplanten Solarpark in Ried vorhat. Der Unternehmer und Landwirt plant auf einer Ackerfläche von 7,7 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage und eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff – den Energiepark Ried (wir berichteten ausführlich).

Ein weiteres Projekt ist das der Firma Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH – oder kurz Cyclo, wie sie die Indersdorfer nennen. Wie berichtet, plant sie auf einer Fläche von 22 000 Quadratmetern einen Freiflächensolarpark – vor allem, um ihren eigenen, erhöhten Energiebedarf mit grüner Energie zu decken.

Die Zeiten, in denen es in Inderdorf Widerstand gegen solche Projekte gab, sind vorbei, weder beim Götz-Projekt noch beim Cyclo-Vorhaben meldeten sich Gegner.

15 Hektar großer Solarpark

Ob das auch beim neuen geplanten Projekt in Stachusried so bleibt, wird sich zeigen. Gemeinderat Martin Schwarz (EHW) wollte in der Sitzung wissen: „Gibt es schon Widerstand?“ Bei einem Projekt in dieser Größenordnung „ist so was heutzutage ja schon fast normal“. Bürgermeister Franz Obesser sagte: „Sobald das Ganze öffentlich ist, kann es sein, dass sich einen Tag später jemand meldet, der sagt, mir gefällt das nicht.“ Doch er blieb gelassen. „Bisher ist mir allerdings nichts bekannt.“

Bei Stachusried soll der 15 Hektar große Solarpark im Süden eines Waldgebiets westlich der Ortschaft entstehen. Dort sollen jährlich 20 000 000 Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt werden, mit dem 5700 Haushalte versorgt werden könnten. Geplant wird die Anlage von der Solarpark Stachusried GmbH, einer Tochtergesellschaft der Planwerk 7 GmbH aus Ismaning.

Planwerk 7-Geschäftsführer Jürgen Duxa betont auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten: „Wir produzieren hier nicht bloß Strom, wir schaffen eine ökologisch wertvolle Fläche. Mithilfe von sehr hochwertigen Samen sollen wertvolle Blühstreifen angelegt werden, die Lebensraum für viele Tierarten bieten“, so Duxa. Zudem sollen die Wildkräuter und Gräser als Futtermittel dienen.

Was die Einspeisung betrifft, sieht Duxa kein Problem, schließlich sei ein neues Umspannwerk in der Nähe, und die geplante 110-KV-Leitung werde sicher rechtzeitig fertig. „Wir werden frühestens im Herbst 2024 mit dem Bau beginnen können“, schätzt Duxa.

Interessant, wie sich in der Sitzung in Indersdorf zeigte, könnte für den ein oder anderen die Option auf eine Beteiligung sein. Wie Jürgen Duxa tags darauf erklärte, soll eine Beteiligung der Bürger an dem Projekt in Stachusried möglich sein. Details dazu werden noch erarbeitet.

