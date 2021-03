Gymnasium bekommt musischen Zweig

Im Gymnasium Markt Indersdorf (GMI) wird ab dem Schuljahr 2022/23 Musik über die Flure schallen und in die Klassenzimmer dringen. Der Schul- und Kreisausschuss machte den Weg frei für die Etablierung eines musischen Zweigs dort. In der harmonischen Sitzung sorgte nur einer für Misstöne.

Indersdorf – Als die Abstimmung im Schul- und Kreisausschuss des Landkreises vorüber war, reckten der Schulexperte im Dachauer Landratsamt Albert Herbst und Grünen-Fraktionsvorsitzende Marese Hoffmann ihre Daumen nach oben in Richtung Thomas Höhenleitner. Denn der Schulleiter des GMI hatte soeben einen Sieg errungen. Einstimmig votierte der Ausschuss dafür, am GMI ab dem Schuljahr 2022/23 neben der naturwissenschaftlich-technologischen sowie sprachlichen Ausbildungsrichtung auch einen musischen Zweig zu etablieren.

Höhenleitner hatte zuvor in der Sitzung das Wort ergriffen und für die neue Ausbildungsrichtung getrommelt. Von einem musischen Zweig an seinem GMI profitiere der ganze Landkreis, ja die ganze Region, denn so eine Ausrichtung gebe es noch nicht, so der Rektor. Nur privat könnten sich musikbegeisterte Kinder momentan unterrichten lassen – und „das ist nicht billig“.

Dann aber glitt Höhenleitner bei seiner Bewerbungsrede vom Allegro ins Adagio. Sprich, er wurde ruhiger. „Wir können nur dann anfangen“, sagte er, „wenn es ein angemessenes Interesse bei den Schülern gibt.“ Es müsse nachhaltig eine ganze Klasse mit Musikschülern geben. „Mit einer halben Klasse einsteigen und dann sagen, es wird schon gut gehen, reicht nicht“, so Höhenleitner. Er gab zu bedenken, dass sein GMI ab dem Schuljahr 2025/26 Schüler ans Gymnasium in Röhrmoos verlieren könnte, das dann seinen Betrieb aufnehmen wird. Was die Räumlichkeiten am GMI angeht, meinte der Schulleiter noch, dass das GMI „einsteigen kann“. Sollten bauliche Optimierungen nötig sein, wünsche er sich die Unterstützung des Landkreises.

Das Wohlwollen seines Lehrerkollegiums, der Dachauer Rektorkollegen Erwin Lenz (Ignaz-Taschner-Gymnasium) und Peter Mareis (Josef-Effner-Gymnasium) sowie der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West hat Höhenleitner hingegen jetzt schon. Sie alle begrüßen das Vorhaben.

In die Symphonie der Befürworter stimmte noch jemand ein: Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser. „Die Sterne stehen günstig“, flötete der Gemeindechef und Kreisrat (CSU), denn es passe alles – das Beförderungskonzept und die Schülerzahlen. Und: Im GMI gebe es schon heute „Konzerte auf höchstem Niveau“, und da komme so ein musischer Zweig gerade recht, um der Kultur des Musizierens in der Marktgemeinde weiteren Schwung zu verleihen.

Für ein paar Misstöne in all dem Einklang sorgte lediglich Stefan Handl (CSU). Karlsfelds zweiter Bürgermeister brummte ein wenig, weil das GMI den Zuschlag erhält. Handl hätte sich nämlich einen musischen Zweig künftig auch am Gymnasium Karlsfeld vorstellen können, das – wie das Gymnasium Röhrmoos – gerade in Planung ist. Auch in seinem Heimatort, so Handl, sei die Musikbegeisterung groß, nicht nur in Indersdorf. Denn Handl weiß, Schüler, die am Gymnasium ein Instrument erlernen, könnten sich als potenzielle Verstärkung für die örtlichen Musikvereine erweisen.

Den Schlussakkord in der Sitzung setzte Marese Hoffmann. Trotz der Sympathie fürs GMI bleibe sie auch in Zukunft dran am Begehr, eine Musikschule für den gesamten Landkreis zu gründen. „Dann hätten wir ein Angebot für alle Schüler“, so Hoffmann, nicht nur für Gymnasiasten.