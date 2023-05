Halle einer Wäscherei in Karpfhofen brennt aus

Bei der Ankunft der Feuerwehr brannte es in der Halle bereits lichterloh. Fotos: FFW Indersdorf © FFW Indersdorf

Die Halle einer Wäscherei im Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen ist am Mittwochfrüh komplett ausgebrannt. Warum das feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Indersdorf - Kurz nach 5 Uhr ging am Mittwochfrüh der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Markt Indersdorf ein. Als die Einsatzkräfte am Geschäftsgebäude in der Sattlerstraße im Markt Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen ankamen, sei die Wäscherei in der Halle bereits in Vollbrand gestanden, wie Kommandant Carsten Rummeling mitteilte. Sechs Atemschutzgeräteträger begannen sofort mit den Löscharbeiten. „Wir haben dann weitere Kräfte der Feuerwehr Röhrmoos, Niederroth und Arnbach nachalarmiert“, so Rummeling.In der Halle befanden sich auch einige Reinigungschemikalien, die die Einsatzkräfte aus der Halle transportierten. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle bringen und ablöschen, nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

In der Halle befand sich eine Wäscherei. © FFW Indersdorf

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, wurde niemand verletzt. Zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernimmt die weiteren Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache. dn