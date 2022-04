Hauptdarsteller in Quarantäne

Die Politprominenz, darunter Landrats Stefan Löwl (Dritter von rechts) und der Indersdorfer Bürgermeister Franz Obesser (rechts), blieb vom „Derblecken“ verschont. © ost

Langenpettenbacher Starkbierfest bleibt ohne das traditionelle „Derblecken“

Langenpettenbach – Im vergangenen Jahr musste der SV Langenpettenbach auf sein traditionelles Starkbierfest verzichten – Corona. Doch diesmal hat es geklappt. Die zahlreichen Besucher füllten am Samstagabend schnell den Sportheim-Saal, doch der wichtigste Mann, Starkbierprediger Helmut Reisner, fehlte: Ein Coronafall in seiner Familie, der nur einen Tag vor dem Starkbierfest auftrat, verbannte ihn in Quarantäne.

So blieben die politische Prominenz im Landkreis und die Honoratioren in der Marktgemeinde Indersdorf vom „Derblecken“ verschont. Landrat Stefan Löwl, Bürgermeister Franz Obesser, der Baron aus Kühbach, die Marktgemeinderäte und die Mitglieder des Indersdorfer Faschingskomitees sowie die Vorsitzenden der Langenpettenbacher Vereine fühlten sich aber auch ohne der „Starkbier-Tadelei“ im Kreise der Sportlerinnen und Sportler wohl.

SVL-Chef Gerhard Keller eröffnete das Fest mit dem Hinweis, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht gebe. „Die gute Nachricht ist, dass wir nach zwei Jahren endlich wieder zusammenkommen dürfen, und die schlechte Nachricht ist, dass in dieser komischen Zeit unser Starkbierredner in Quarantäne verweilen muss.“ Keller machte keinen Hehl daraus, machte, wie sehr er den plötzlichen Ausfall Reisners bedauere.

So lag es allein an der Bembegga Blasmusi, für Stimmung im Saal zu sorgen. Dies gelang mit Marschmusik und zünftigen Wirtshausliedern und dem regelmäßig wiederholten „Prosit der Gemütlichkeit“.

Die Ankündigung, dass ein Teil der Starkbierfest-Einnahmen der Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt wird, wurde vom Publikum mit viel Beifall bedacht. Die Festgäste beteiligten sich auch am Zenterling- und Käsestück-Schätzen. Auch der Erlös dieser Einlagen geht an die Ukraine-Hilfe, sodass man das gesamte Starkbierfest unter das Motto „Helfen durch Feiern“ gestellt hat.

In der Kürze der Zeit war es dem SVL natürlich nicht mehr möglich, für ein Alternativ-Programm zu sorgen, das die Starkbierpredigt ersetzt hätte. So war es auf jeden Fall eine gute Idee, mit einem Bild-Vortrag das Geschehen auf den bisherigen Starkbierfesten in Erinnerung zu rufen. 1982 begann die Tradition der Starkbierfeste. Damals noch in der Dorfschmiede des verstorbenen Jakob Zimmermann. Hans Krimmer, Sepp Schneider, Hansi Leber, Franz Obesser, Franz Neumüller und zuletzt Helmut Reisner „derbleckten“ im Laufe der Jahre auf ihre Weise. 1988 gab es erstmals ein Fingerhakeln, und das „Gnackziang“ ein paar Jahre später sorgte bei so manchem Teilnehmer für heiße Ohren. Über Jahre gehörten zudem Sketche zum Programm. Und immer war die örtliche Blaskapelle dabei, zu der Federico Beck-Peccoz, der Bräu aus Kühbach, einen besonderen Bezug hat. Beck-Peccoz sorgte auch für den Austausch der Blasmusik aus „Bembo“ mit dem Trachtenverein von Gressoney, der italienischen Heimat des Barons. Zugunsten der Ukraine-Hilfe stellte der Bräu dem Verein kostenlos 40 Liter Starkbier zur Verfügung, was mit donnerndem Beifall aufgenommen wurde.

Garanten für gute Stimmung: Die Musikerinnen und Musiker der Bembgga Blasmusi. © ost