Halle im Indersdofer Industriegebiet in Vollbrand

Großeinsatz für die Rettungskräfte: Im Indersdorfer Industriegebiet stand eine Halle in Vollbrand. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Indersdorf – Ein Gebäude im Indersdorfer Industriegebiet ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Zum Teil schlugen die Flammen meterhoch empor. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass es sich um ein Haus handelt, in dem sich in den oberen Stockwerken Wohnungen befinden. Doch offenbar ist die Halle neben Gabis Secondhandladen ausgebrannt.

Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

dn