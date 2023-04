Volksfest Indersdorf: „Heuer gibt’s ein besonderes Schmankerl!“

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Der Aufbau läuft: Das Festzelt von Familie Brandl auf dem Indersdorfer Volksfestplatz steht bereits. © fischer

Es dauert keinen Monat mehr, dann wird in Indersdorf wieder die Volksfestsaison eingeläutet. Das Zelt steht bereits. Dem Veranstalter Josef Schuster ist es gelungen, „wieder ein besonderes Schmankerl“ nach Indersdorf zu holen, wie er sagt.

Indersdorf – 30 000 Tonnen Kies sind schon verarbeitet – ungefähr nochmal so viele kommen noch darauf. Der Regen hat dem Indersdorfer Volksfestplatz zugesetzt – jetzt gilt es bis zum Anstich am 12. Mai den Platz in eine bunte Festwiese zu verwandeln. Das Festzelt von Familie Brandl steht schon. Aber das Schmankerl, das Veranstalter Josef Schuster heuer organisiert hat, ist noch nicht zu sehen.

Vergangenes Jahr war eines der erfolgreichsten Feste in Indersdorf. Das Wort Coronabonus fiel immer wieder – die Leute waren ausgehungert, wollten endlich wieder feiern. Mit so vielen Besuchern rechnet Josef Schuster heuer nicht – „aber es war uns teilweise sogar schon zu viel Andrang“, sagt er und lacht. Er sei froh, wenn sich heuer alles „wieder normalisiert, das Zelt gut gefüllt ist und sich natürlich trotzdem ordentlich was rührt“. Festwirt Peter Brandl ist auch ohne Coronabonus eher Optimist und fragt: „Warum soll’s denn nicht so gut laufen, wie vergangenes Jahr? Wir wären auf alle Fälle bereit!“

Zahlen der Reservierungen und Anmeldungen für den Volksfestumzug zeigen: Die Indersdorfer freuen sich aufs Voksfest!

Viele Indersdorfer ebenso. Sie freuen sich schon aufs Volksfest – das zeigen die Zahlen der Reservierungen und die Anmeldungen für den Volksfestumzug. „Wir haben noch mehr Anmeldungen als im Vorjahr – schon wieder! “, sagt Schuster stolz. Der Umzug ist für ihn jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt des Volksfests.

Es wird heuer wieder ein Riesenrad geben

Heuer ist es ihm „gelungen, wieder ein besonderes Highlight nach Indersdorf zu holen – es wird wieder ein Riesenrad geben. Er hat sich „wieder Mühe gegeben, ein Programm zusammenzustellen, bei dem für alle etwas dabei ist“. Dabei stetzt er vor allem am Wochenanfang auf Traditionelles, Volkstümliches mit Gruppen wie der Langenpettenbacher Blaskapelle, zum ersten Mal die Pipinsrieder Musikanten und die Ludwig Thoma Musikanten. „Die Leute sollen Gelegenheit haben, gemütlich zum Ratschen und Essen zusammen zu kommen und die Zeit zu genießen.“ Partymachen ist dafür am Wochenende und am Tag vor dem Feiertag mit Bands wie Ois Easy, Blechblosn und den Fetzentalern angesagt.

Peter Brandl kümmert sich mit seinem Team nun zum zweiten Mal um die Gäste im Festzelt. Schon nach dem ersten Jahr sind ihm die Indersdorfer ans Herz gewachsen – jedes Publikum auf den drei Festen, die er bewirtet ist schließlich anders. In Indersdorf gefällt ihm am meisten der Zusammenhalt. „Allein der Einzug mit den ganzen Vereinen ist sehr beeindruckend. Und dieses Gemeinschaftsgefühl zieht sich durch die restlichen neun Tage durch“, so hat es Brandl erlebt. „Das Fest wollen alle, das ist nichts Konstruiertes, das ist ewas Gewachsenes“, so sieht es Brandl. „Dafür ist der Einsatz von Josef Schuster nicht hoch genug einzuschätzen.“ Die Gemütlichkeit des Festes sei „nichts Alltägliches“.

Das, was Brandl beschreibt, ist bereist einigen Familien aus dem Umland aufgefallen. „Immer mehr Besucher kommen auch mittlerweile von außerhalb mit der S-Bahn“, weiß Schuster. „Sie haben erzählt, dass sie besonders das Gemütliche an dem Fest schätzen.“

Eine Mass kostet heuer 10,60 Euro

Zur bayerischen Gemütlichkeit gehört für viele auch eine Mass im Bierzelt dazu. Deswegen ist natürlich der diesjährige Bierpreis interessant. Die Inflation geht selbstredend weder an Brauern noch an Gastronomen vorbei – im Gegenteil. „Deswegen müssen wir den Bierpreis nach Absprache mit den umliegenden Festen heuer auf 10,60 Euro anheben“, so Brandl. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kostete eine Mass 9,30 Euro, im Jahr 2019 8,30 Euro. Er erklärt: Wer Qualität halten will, darf nicht an den Zutaten sparen. Und diese Kostensteigerungen müssten eben weitergegeben werden. „Wir kaufen regional ein, das kostet selbstverständlich.“ Zudem komme es nicht zur auf die Zutaten an, sondern „auch auf das Personal, das das Essen zubereitet“, betont Brandl. Und er setzte eben auf „Spitzenpersonal – dafür sind wir über Jahre ausgezeichnet worden“. Zudem bezahle er sein Team „gewaltig über dem Mindestlohn“.

Politik auf dem Volksfest Indersddorf

Dass heuer Wahlen anstehen, werden die Besucher auch auf dem Volksfest merken – am zweiten Samstag steht ein Politischer Frühschoppen der SPD mit Kabarett und Kandidaten an und einen Tag später ist die CSU mit ihrem Frühshoppen an der Reihe. Dort spricht der Europaabgeordnete Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Parteivorsitzender der CSU, Manfred Weber.